Сенат Чехії продовжив терміни навчання українських військових до кінця 2024 року
Сенат Чехії продовжив терміни проведення бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року
Про це пише Radio Prague.
Міністрка оборони Яна Чорнохова сказала сенаторам, що її пріоритет - забезпечення умов для продовження підготовки солдатів з України. Вона впевнена, що така допомога чеської сторони наближає до закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.
Зазначається, що ця пропозиція є підставою для перебування в Чехії не лише українських солдатів, а й військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО.
Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії має не перевищувати 800 людей. Натомість війська Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.
- У вересні Чернохова заявляла, що Чехія веде переговори зі Швецією щодо можливості провести навчання для українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.
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