Міноборони Чехії планує продовжити навчання українських військових на винищувачах Gripen на своїй території

Про це повідомляє Radio Prague International.

Міністерка оборони Яна Чернохова під час відкритої дискусії на теми військової допомоги Україні в Празі заявила, що Чехія веде переговори із Швецією щодо можливості провести навчання для українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.

Чеські військові навчають українських на своєму полігоні Лібава в Оломоуцькому краї, а також на території Польщі. Міністерство оборони Чехії до початку періоду літніх відпусток натренувало в Лібаві близько двох тисяч українських військовослужбовців. Згідно з раніше ухваленим рішенням уряду, було поставлено за мету підготувати до кінця 2023 року на території Чехії близько 4000 українських військових.

За словами Чернохової, Міноборони подало на розгляд уряду пропозицію продовжити мандат на навчання українських військових у Чехії.

Наразі Чехія веде переговори зі Швецією про те, щоб українські пілоти могли тренуватися в Чехії на її винищувачах шведського виробництва JAS 39 Gripen. У серпні президент України Володимир Зеленський та інші українські посадовці говорили про те, що українські пілоти вже тестували ці літаки в Швеції, яка теж має їх на озброєнні.

Зокрема, Чернохова зазначила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, зокрема, постачанням зброї.

Голова чеського міністерства оборони наголосила, що озброєння, передані Україні, не використовувалися Збройними силами Чехії і навіть не були з мобілізаційних запасів.

"Це була техніка, яку ми б уже ніколи не використали, на яку ми вже й не мали достатньо навчених працювати з нею військових", — сказала вона.