Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen

Про це інформує Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона.

"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від збройних сил, навчання пройшло добре", - розповів очільник міністерства.

Повідомляється, що ознайомча підготовка передбачає тестові польоти на літаках і на тренажерах, а також навчання для наземного персоналу.

"Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення "Гріпенів" Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з'ясування умов для цього", - додав Юнсон.

В авіапарку винищувачів Gripen Швеції перебуває до сотні машин.

Довідково. Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений шведською компанією Saab AB. Він був створений у 1979 році й здійснив свій перший політ у 1988 році. Винищувач експортувався до різних країн, таких як Чехія, Угорщина, ПАР, Таїланд і Бразилія. "Гріпени" взяли участь у міжнародній військовій операції в Лівії, де вони виконували завдання патрулювання та розвідки. Максимальна швидкість на великій висоті - 2130 км/год, на рівні моря - 1225 км/год. Бойовий радіус дії - 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" оснащений 1×27 мм гарматою Mauser BK-27 з боєкомплектом 120 снарядів.