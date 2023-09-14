Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen
Військові пілоти з України успішно пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах. Міністр оборони не виключає відправлення JAS Gripen Повітряним силам ЗСУ
Про це інформує Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона.
"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від збройних сил, навчання пройшло добре", - розповів очільник міністерства.
Повідомляється, що ознайомча підготовка передбачає тестові польоти на літаках і на тренажерах, а також навчання для наземного персоналу.
"Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення "Гріпенів" Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з'ясування умов для цього", - додав Юнсон.
В авіапарку винищувачів Gripen Швеції перебуває до сотні машин.
Довідково. Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений шведською компанією Saab AB. Він був створений у 1979 році й здійснив свій перший політ у 1988 році. Винищувач експортувався до різних країн, таких як Чехія, Угорщина, ПАР, Таїланд і Бразилія. "Гріпени" взяли участь у міжнародній військовій операції в Лівії, де вони виконували завдання патрулювання та розвідки. Максимальна швидкість на великій висоті - 2130 км/год, на рівні моря - 1225 км/год. Бойовий радіус дії - 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" оснащений 1×27 мм гарматою Mauser BK-27 з боєкомплектом 120 снарядів.
- У травні голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.
- 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках "Гріпен". З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків. Однак у Швеції кажуть, що ці літаки потрібні їм самим для захисту власної території.
- 12 вересня стало відомо, що уряд Швеції https://espreso.tv/shvetsiya-rozglyane-mozhlivist-nadannya-ukraini-vinishchuvachiv-gripen-zmiобговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, які можуть нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей.
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