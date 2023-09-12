Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen, – ЗМІ

Про це повідомило шведське громадське радіо SR з посиланням на неназвані джерела.

Уряд хоче знати, серед іншого, як передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція зможе отримати нові винищувачі Gripen на заміну.

Уряд може подати офіційний запит до збройних сил уже в четвер.

Згідно з повідомленням, Україна висловила сподівання отримати один дивізіон, який складається з 16-18 реактивних літаків шведського виробництва, які виробляє оборонний концерн Saab.