Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen, – ЗМІ
Уряд Швеції обговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів JAS 39 Gripen, які можуть нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей
Про це повідомило шведське громадське радіо SR з посиланням на неназвані джерела.
Уряд хоче знати, серед іншого, як передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція зможе отримати нові винищувачі Gripen на заміну.
Уряд може подати офіційний запит до збройних сил уже в четвер.
Згідно з повідомленням, Україна висловила сподівання отримати один дивізіон, який складається з 16-18 реактивних літаків шведського виробництва, які виробляє оборонний концерн Saab.
- У травні голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.
- 19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках "Гріпен". З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків. Однак у Швеції кажуть, що ці літаки потрібні їм самим для захисту власної території.
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