Чеські військові візьмуть участь на параді до Дня Незалежності України
Чеські військові візьмуть участь у параді, організованому в Києві з нагоди Дня незалежності України
Про це повідомляє ЄП із посиланням на HlidaciPes.org.
Майже 30 військових почесної варти прибудуть до Києва.
Цьогорічне представництво чеських військових у Києві буде більшим, ніж раніше.
Читайте також: Молдовська рота візьме участь у параді до Дня Незалежності України
"Чеська армія надішле на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь у параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - сказав представник Міноборони Чехії Марек Вала.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе