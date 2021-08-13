Чеські військові візьмуть участь на параді до Дня Незалежності України

Про це повідомляє ЄП із посиланням на HlidaciPes.org.

Майже 30 військових почесної варти прибудуть до Києва.



Цьогорічне представництво чеських військових у Києві буде більшим, ніж раніше.



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"Чеська армія надішле на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь у параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - сказав представник Міноборони Чехії Марек Вала.