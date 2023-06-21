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OPINION

Чи буде ядерна війна? І до чого тут Джозеф Байден

Марина Данилюк-Ярмолаєва
21 червня, 2023 середа
15:00
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Джозеф Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Чи варто змітати з аптек йодид калій і перебудовувати льох бабки в протиядерний бункер?

Цей текст ніяк не мінімізує загрозу з боку РФ та шантаж, до якого може вдатися Путін, щоб залишити за собою Крим та захоплені території українського Півдня. Коли в руках рашистів залишається працюючий реактор Запорізької АЕС, а за мінуванням водойми охолодження стежить колишній топ "Росатому" Сергій Кирієнко — загроза більш ніж серйозна.

Проте проаналізуємо, де саме Байден озвучив заяву про тактичну зброю і для кого. 19 червня Джо Байден зустрівся зі спонсорами виборчої кампанії у штаті Каліфорнія. Це важливий нюанс, адже у США фактично розпочалися вибори президента. І таким чином Байден надіслав сигнал потенційним донорам Демократичної партії, що ми не дозволимо Путіну жбурляти ядерну зброю. Йшлося про заяви росіянина Сергія Шойгу та білоруса Віктора Хреніна про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі. Усе логічно — спонсори демократів спитали, а Байден дав чітку відповідь.

Чому пан Байден відповів у такому стилі — найкраще у політиці продається страх. Тому лідер Демократичної партії обіцяв old money, що ми гарантом того, що ви житимете без атомних бомб і радіації. Тож давайте гроші на нашу виборчу кампанію.

А ось чого варто боятися українцям — то це не ядерних зарядів, а можливих нових катастроф та екоцидів, які вміють втілювати в життя РФ.

На що слід звернути увагу? В ефірі українських ЗМІ знову з'явився голова ГУР МО Кирило Буданов і зробив заяву, на яку дуже варто звернути увагу. А саме, що рашисти замінували не лише Запорізьку АЕС, а й ставок-охолоджувач.

Трохи раніше "Енергоатом" пояснював, що рашисти можуть підірвати шандора — затворний щит, що відкривається для спуску води, і вилити весь бруд із ставка в Каховське водосховище. Тим більше, з осені минулого року Путін кілька разів натякав на "брудну бомбу" та ЗАЕС в одній пропозиції.

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План рашистів максимально простий — будь-що тягнути час і витягнути нас на якесь максимально невигідне перемир'я. Коли мирні плани Китаю не працюють, а шість лідерів африканських країн отримали в Києві лише кілька годин посиденьок у бомбосховищі — рашисти повернулися до улюбленої теми: лякати світ ядерною загрозою. І вимагатиме легалізувати відтягнутий шматок України.

Страх усередині України та на Заході – головна мета росіян. Тому чекайте, що ядерних погроз, шантажу та обіцянок зірвати все тут і влаштувати Фукусіму з ЧАЕС 2.0 буде дуже багато. Особливо в унісон із першими перемогами наших ЗСУ на Запорізькому відрізку фронту.

Тому можна констатувати, що рівень питання — підірвуть росіяни тут щось атомне — вже вийшло далеко за межі України. Далеко за рівень МАГАТЕ з Рафаелем Гроссі, який досить довго і якісно працював з російським "Росатомом". І очевидно запрошувало б очі далі, якби армія РФ не почала використовувати ЗАЕС для військового шантажу.

Вважаю, що нашому президентові настав час включити режим якісного комунікатора і донести західному світу так, як це зробив Байден власним спонсорам, що росіяни хочуть зробити із ЗАЕС "брудну бомбу". І якщо вони це зроблять це має бути тотожним використанню ядерної зброї.

Єдине, що поки що стримує рашистів — вони, як і всі тварини, розуміють, що вчинити катастрофу на Каховській ГЕС — це одна історія. А ось влаштувати другий Чорнобиль для Європи з радіацією – це дуже болісна точка. Це останній козир та його класти на стіл не можна.

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До чого тут США та Байден? Джозеф Джозефович зробив ім'я та кар'єру на тому, щоб протидіяти поширенню ядерної зброї в тих країнах, де її не повинно бути. І так само, щоб ядерна країна загрожувала без'ядерною, бо так хочеться. Цілком можливо, що вдягнути смиренну ядерну сорочку на Росію буде вінцем його життя та професії.

Можемо бути цілком упевненими, що Ентоні Блінкен дуже і недаремно їздив до Китаю. Отже, цілком можливо, що Сі Цзіньпінь доніс своїм російським друзям, чому розмахувати ядерними бомбами не варіант.

Чим більше перемог отримуватиме наша армія, чим більше з'являється відео, як наш спецназ вогнем і мечем зустрічає непроханих гостей на нашій землі — тим більше розмов про ядерні удари. Буде більше криків Соловйових та Марданів про те, як слід пустити радіацію на Варшаву, Лондон та Париж.

Наше завдання – витримати цей шантаж із честю та гідністю, з увагою до ЗСУ. І дочекатися на той час, коли Росія обміняє свою ядерну кнопку на тарілку рису.

Справа в тому, що окупанти після військового злочину на Каховській ГЕС постійно шукають можливості залякати наше суспільство, внести розлад та зламати підтримку контрнаступу. Однак не спрацювали ні "нариси" на військових, ні загрози хімічної небезпеки і "о, знову не буде світла". Реальність така, що ми, як ковзанка, рухаємося до своїх цілей, у тому числі й військових. Тому коли аргументів не вистачає — Москва витягує страшилки про ядерку.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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