Ми домовилися, що я його почекаю. Сиджу, дивлюся новини в телефоні. В палаті був ще один поранений боєць, який, схоже, вже закінчував лікування. Жвавий такий. Біля нього сиділа мати та розповідала, щось про сусідів. А потім вона йому каже, що почула, наче Залужного вбили. Її син розсміявся і каже:

- Мамо, не кажи дурні. Ну, як могли вбити Залужного? Він же наш оберіг. Зесеушний. З оберегом нічого не може статися. Це руські вкидають. Забудь.

Я посміхнувся цьому простому погляду і дочекавшись побратима розповів йому почуте.

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Боженька втомився чекати, коли ми оберемо гідного, та надіслав його нам на свій розсуд. Складні часи потребують складних рішень

- Юхимич, все логічно. Але він не лише оберіг, а ще компенсатор.

- Що?, - не зрозумів я.

- Це компенсатор за весь той п**дець, що завжди був у нас з владою.

- Так владу ми самі обираємо, а його призначили.

- Мабуть, Боженька втомився чекати, коли ми оберемо гідного та надіслав його нам на свій розсуд. Складні часи потребують складних рішень. От уяви, що наступило 24 лютого, а у нас наша влада й немає Залужного. Уявив це собі? Тому Боженька нам його заздалегідь дав. Юхимич, ти навіть не уявляєш, як інколи може виглядати Боже провидіння. В нашому випадку це Залужний.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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