Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вони всі готові на все що завгодно лише б позбутись санкцій. Хоч це було б українське громадянство, хоч Папуа Нової Гвінеї, їм немає різниці. Це не питання їхньої симпатії чи антипатії, це питання збереження власного капіталу і репутації. Бо зараз вони в найгіршому за всю їхню особисту історію становищі. Це і санкції, й замороження активів, і їх сегрегація з європейських еліт, де вони дуже добре себе почували… Тож вони підуть на що завгодно, віддадуть будь-які гроші…Підключені шалені лобістські ресурси, щоб якимось чином виправити ситуацію", - наголосив Фейгін.



Також Фейгін вважає, що якби справді російський олігарх Роман Абрамович чинив якусь допомогу Україні, то про це було б відомо широкому загалу.



"Я вважаю, що стосується Абрамовича, це його власна ініціатива. Він отримав згоду Путіна на втручання у весь цей процес. З другого боку, поставмо собі питання: а до чого привела його ця роль? Кажуть, він допомагав з гуманітарним коридором, допомагав біженцям, як пишуть у пресі. Я нічого такого не знаю, ви нічого такого не знаєте. Знає лише влада. Якщо він дійсно чимось допоміг, то було б правильно, що українське суспільство знало імена цих людей. Чи конкретне рішення, якому сприяв Абрамович, чи дав грошей і хтось врятувався. Щоб це було не абстрактно, а конкретно, якщо справді з Маріуполя Абрамович організовував гуманітарні коридори, то це має бути публічна інформація", - сказав він.

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович на перемовинах РФ й України допомагав президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну тягнути час для нарощування сил



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