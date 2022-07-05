"Чи варті гарантії інших країн, я не знаю, такого у сучасному світі ще не було", - Данілов

Олексій Данілов вважає, що союз країн для безпеки України має пролягати через Балтійське, Чорне та Каспійське моря. Він має гарантувати безпеку у нашому регіоні.

"Чи варті гарантії з боку інших країн, я не знаю, бо такого у сучасному світі ще не було", - сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що визнає лише гарантії п'ятої статті НАТО (напад на одного з членів Альянсу є нападом на всіх його членів). Він додав, що ці гарантії зрозумілі, прописані, вони є фундаментом відносин між країнами.

Секретар РНБО вважає, що після закінчення війни будуть нові альянси та союзи.

"На сьогодні той союз, який має бути створений для нашої безпеки, це союз, який має пролягати через Балтику, Чорне море та Каспій. Це те, що нас цікавить, що може гарантувати нам безпеку у нашому регіоні", - сказав Данілов.

28 червня, відповідаючи заступнику голови радбезу РФ Дмитру Медведєву, Олесій Данілов заявив, що повернення тимчасово окупованого Криму відбудеться без спроб, одразу.

27 червня секретар РНБО пообіцяв, що росіяни отримають відплату за масовані ракетні обстріли України.

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