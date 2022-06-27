Українці хочуть помсти і наші ракети знайдуть свої високоточні цілі, - Данілов про масовані недільні обстріли Києва та інших міст
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни отримають відплату за масовані ракетні обстріли, які вони здійснили 26 червня
Про це Данілов написав у facebook.
За його словами, під час недільних ракетних обстрілів Києва, Черкас та інших регіонів України, росіяни застосували тактику залякування, запозичена у нацистів часів Другої світової війни.
"У 1940 році люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - пообіцяв Данілов.
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Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину, яку лікарі прооперували. Згодом рятувальники знайшли під руїнами тіло чоловіка. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.
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