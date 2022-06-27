Про це Данілов написав у facebook.

За його словами, під час недільних ракетних обстрілів Києва, Черкас та інших регіонів України, росіяни застосували тактику залякування, запозичена у нацистів часів Другої світової війни.

"У 1940 році люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - пообіцяв Данілов.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину, яку лікарі прооперували. Згодом рятувальники знайшли під руїнами тіло чоловіка. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.

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