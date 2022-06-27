English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українці хочуть помсти і наші ракети знайдуть свої високоточні цілі, - Данілов про масовані недільні обстріли Києва та інших міст

Українці хочуть помсти і наші ракети знайдуть свої високоточні цілі, - Данілов про масовані недільні обстріли Києва та інших міст

27 червня, 2022 понедiлок
15:42
війна з Росією Ракетний удар по Києву

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни отримають відплату за масовані ракетні обстріли, які вони здійснили 26 червня

Про це Данілов написав у facebook

За його словами, під час недільних ракетних обстрілів Києва, Черкас та інших регіонів України, росіяни застосували тактику залякування, запозичена у нацистів часів Другої світової війни. 

"У 1940 році люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - пообіцяв Данілов. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Черкаси
РНБО
новини Києва
Олексій Данілов
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
25 червня, 2022 субота
"Литва поставила під сумнів свої власні кордони", - Рогозін
На фото військовослужбовець РФ
24 червня, 2022 п'ятниця
"Денацифікований і демілітаризований": офіцер ЗСУ Штефан повідомив про ліквідацію комвзводу російської ППО Мазая
Макрон Путін
26 червня, 2022 неділя
У Франції оприлюднили деталі розмови Путіна та Макрона напередодні вторгнення РФ в Україну
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.36
    Купівля 34.36
    Продаж 35.14
  • EUR
    Купівля 35.9
    Продаж 37.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
27 червня
21:34
На фото Дмитро Кулеба
Росія – це ганьба людства, і вона має стикнутися з наслідками. Кулеба розповів, як світ має реагувати на ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці
21:33
Ексклюзив
обстріл ракета
Масовані ракетні обстріли є проявом слабкості росіян, - військовий експерт Киричевський
21:32
Оновлено
Ракета
У Харкові окупанти обстріляли Північну Салтівку, 5 людей загинули, 22 поранено
21:27
Ексклюзив
Валерій Чалий
Країни G7 і "формату Рамштайн" повинні допомагати Україні так, наче вони самі воюють з Росією, - дипломат Валерій Чалий
21:19
Байрактар
Виробник заявив, що віддасть безплатно Байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти
21:15
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через так звану блокаду Калінінграда
21:07
На фото Борис Джонсон
Глибина жорстокості та варварства. Джонсон відреагував на ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці
21:00
Оновлено
обстріл в Полтаві
Обстріл Росією ТЦ у Кременчуці: 11 людей загинуло, - ОВА
20:56
На Криворіжчині окупанти обстріляли з артилерії Широківську громаду
20:56
Ексклюзив
Чалий
Росіяни цілили саме в торговий центр, аби вбити людей, - дипломат Чалий про обстріл Кременчука
20:50
Кременчук обстріл
Ми знайдемо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ знищувати мирних українців. СБУ розпочала розслідування ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці
20:50
Олаф Шольц
У відносинах з Росією не може бути повернення до того, як було до 24 лютого, - Шольц
20:42
Денис Прокопенко
Вакарчук привітав полоненого росіянами командира "Азову" з днем народження
20:35
Зеленський
Якби я хотів звільнити Баканова, я вже б його звільнив, - Зеленський
20:29
Бріджит Брінк
Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука
20:27
Чайковський
Що не так з Чайковським? Російські та китайські консерви в київській консерваторії
20:18
ППО NASAMS
США закуплять для України ППО NASAMS - The New York Times
20:16
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
З Білорусі очікуються ракетні та авіаудари, на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації армійських підрозділів, - Генштаб
20:01
Байден підписав закон про ленд-ліз
США підвищили мита на непідсанкційні російські товари
19:51
Петро Порошенко
Порошенко: Путін особисто має відповісти за кожну краплю крові, пролиту в Україні
19:50
Фінляндія заборонила експорт міцного алкоголю до Росії
19:40
Ексклюзив
ЄС
Спільність України та Молдови в отриманні статусу кандидата ЄС грає нам на руку, - політолог Шлінчак
19:23
Суд арештував майно російських компаній на 4,5 млрд грн
19:10
Лисичанськ
В Лисичанську триває евакуація, у місті до 15 тис. людей, - очільник патрульної поліції Луганщини
19:09
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Офіцери РФ називають свою піхоту одноразовою: одна атака - й орків немає, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
19:02
Мері Акопян і Бартош Гродецький
Польща відправить в Україну велику партію реагентів для Експертної служби МВС
18:59
Ексклюзив
обстріл в Полтаві
Якщо РФ ударила по Кременчуку ракетою Х-22 - це тероризм: така зброя б'є з відхиленням до 1 км, - військовий аналітик Самусь
18:58
книга Сергія Руденка "Zelensky"
Зеленський: від голосу Паддінгтона до світового лідера – біографія президента від Сергія Руденка
18:46
На фото Володимир Зеленський
"Це буде ляпас, а ми відповімо ударом": Зеленський про загрозу атаки з окупованого Росією Придністров'я
18:41
обстріл в Полтаві
Росія обстріляла околицю Краматорська, - мер
18:40
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 24-27 червня
18:11
Ексклюзив
російська САУ окупанти
Ворог намагається перейти в наступ на Барвінкове та Слов‘янськ, - боєць ТрО Корсунов
18:11
Ігор Додон
Експрезиденту Молдови Додону висунуто нове обвинувачення
17:55
Ноутбук
Російські хакери влаштували масову DDoS-атаку в Литві, відключені сайти міністерств і відомств
17:40
На фото Володимир Зеленський
Зеленський: в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних
17:24
Ексклюзив
Павел Усов
Кадиров більш автономний за Лукашенка, хоч Білорусь і незалежна держава, - політолог Павел Усов
17:21
NATO
Столтенберг: Зеленський візьме участь у саміті НАТО
17:18
СБУ
Готував "Миколаївську народну республіку": ексдепутату міськради Миколаєва оголосили підозру в держзраді
16:50
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Україна вже перебуває у стані війни з Білоруссю, - дипломат Безсмертний
16:50
Єнс Столтенберг
НАТО воюватиме за Литву, якщо Росія піде на вторгнення, - Столтенберг
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV