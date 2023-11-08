Чомусь їх знімають вкрай мало і це переважно доволі передбачувані ромкоми. Усю квоту на лавсторіз у нас забрав тєлік із серіалами про сіру мишку, яка знаходить свого заможного мужичка на гарній тачці.

Цього тижня мав вийти в прокат новий фільм Сергія Буковського "Іван і Марта" про подружжя Дзюбів. І я вважаю, що це якраз фільм у першу чергу про кохання. Пан Іван вже сильно хворів під час зйомок, за нього віддувалася дружина. Тому і стала головною героїнею, це саме її оповідь. Дзюба так і казав: краще назвати "Марта та Іван".Їй самій це страшенно не подобається.

Ось що вона згадує про їхнє знайомство. Відомі літератори приїхали на виступ у Львів. Ажіотаж — страшне. Пані Марта теж пішла, передусім на Павличка. Але накинула оком на Дзюбу і він на неї — теж. Наступного дня ввечері вони мали йти на побачення і вона ще думала: йти чи ні? Але про всяк випадок помила голову. Тим часом у двері подзвонили — за ними стояв Іван Дзюба, який не хотів чекати до вечора.

Сама вона каже, що "мене несерйозною вважали, бо хлопців у мене було багато — кожного місяця новий". Але тут якось довелося затриматися. І згодом проходити разом із цим чоловіком усі випробування. Але її історія відрізняється від усіх пафосно-героїчних оповідей про шістдесятників. Дзюба не готовий був бути героєм, сідати до вʼязниці та помирати там через погане здоровʼя. Його дружина просто хотіла жити нормальним життям і дуже шкодує, що в них народилася лише одна дитина.

Читайте також: Стратегія Держкіно — втілення корупції

А ще у фільмі "Іван і Марта" є багато різних прикольних і майже побутових деталей. Хто який одяг носив, як тусив, який мав характер. Письменниця Ірина Вільде, наприклад, у 60-х ходила і запевняла всіх, що США ось-ось розпадуться.

Одним словом — фільм чудовий, як і всі у Буковського. Але ви його, на жаль, не побачите. Принаймні, зараз, у заплановані дні прокату. Бо його зняли. У четвер-пʼятницю ще були сеанси, а потім їх скасували. Офіційна причина — невирішені питання продюсерів з Держкіно.

Читайте також: Влада знищила систему підтримки кіно

Ні на що не натякаю, але Буковський був одним із тих, хто підписав листа кінематографістів до Шмигаля. Вони вимагають звільнити голову Держкіно Марину Кудерчук через профнепридатність, оголосити новий прозорий конкурс і переписати Стратегію розвитку кіно. Зараз цей документ, написаний представниками Держкіно, обіцяє нам перш за все розвиток телесеріалів, а не кіно.

Чекаємо на коментарі Держкіно — запит вже зробили. Тим часом фільм "Іван і Марта" цілком може стати скандальним. І це - чудово. Я давно пропонувала цей спосіб промоції назвати "метод Медведчука". Свого часу він домахався до фільму про Стуса і через цю колотнечу "Заборонений" отримав значно більшу медійність і касові збори, ніж мав би. Книжка Вахтанга Кіпіані про того ж Стуса стала супермегахітом, хоча формат збірки документів зовсім цього не передбачав. Усе через те, що Медведчук там влаштував істерику через згадки про себе.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.