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OPINION

Чи вийде в прокат "Іван і Марта"?

Лєна Чиченіна
8 листопада, 2023 середа
20:04
Погляд Лєна Чиченіна

У нас, я вважаю, сильно бракує хороших фільмів про кохання

Чомусь їх знімають вкрай мало і це переважно доволі передбачувані ромкоми. Усю квоту на лавсторіз у нас забрав тєлік із серіалами про сіру мишку, яка знаходить свого заможного мужичка на гарній тачці.

Цього тижня мав вийти в прокат новий фільм Сергія Буковського "Іван і Марта" про подружжя Дзюбів. І я вважаю, що це якраз фільм у першу чергу про кохання. Пан Іван вже сильно хворів під час зйомок, за нього віддувалася дружина. Тому і стала головною героїнею, це саме її оповідь. Дзюба так і казав: краще назвати "Марта та Іван".Їй самій це страшенно не подобається.

Ось що вона згадує про їхнє знайомство. Відомі літератори приїхали на виступ у Львів. Ажіотаж — страшне. Пані Марта теж пішла, передусім на Павличка. Але накинула оком на Дзюбу і він на неї — теж. Наступного дня ввечері вони мали йти на побачення і вона ще думала: йти чи ні? Але про всяк випадок помила голову. Тим часом у двері подзвонили — за ними стояв Іван Дзюба, який не хотів чекати до вечора.

Сама вона каже, що "мене несерйозною вважали, бо хлопців у мене було багато — кожного місяця новий". Але тут якось довелося затриматися. І згодом проходити разом із цим чоловіком усі випробування. Але її історія відрізняється від усіх пафосно-героїчних оповідей про шістдесятників. Дзюба не готовий був бути героєм, сідати до вʼязниці та помирати там через погане здоровʼя. Його дружина просто хотіла жити нормальним життям і дуже шкодує, що в них народилася лише одна дитина.

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А ще у фільмі "Іван і Марта" є багато різних прикольних і майже побутових деталей. Хто який одяг носив, як тусив, який мав характер. Письменниця Ірина Вільде, наприклад, у 60-х ходила і запевняла всіх, що США ось-ось розпадуться.

Одним словом — фільм чудовий, як і всі у Буковського. Але ви його, на жаль, не побачите. Принаймні, зараз, у заплановані дні прокату. Бо його зняли. У четвер-пʼятницю ще були сеанси, а потім їх скасували. Офіційна причина — невирішені питання продюсерів з Держкіно.

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Ні на що не натякаю, але Буковський був одним із тих, хто підписав листа кінематографістів до Шмигаля. Вони вимагають звільнити голову Держкіно Марину Кудерчук через профнепридатність, оголосити новий прозорий конкурс і переписати Стратегію розвитку кіно. Зараз цей документ, написаний представниками Держкіно, обіцяє нам перш за все розвиток телесеріалів, а не кіно.

Чекаємо на коментарі Держкіно — запит вже зробили. Тим часом фільм "Іван і Марта" цілком може стати скандальним. І це - чудово. Я давно пропонувала цей спосіб промоції назвати "метод Медведчука". Свого часу він домахався до фільму про Стуса і через цю колотнечу "Заборонений" отримав значно більшу медійність і касові збори, ніж мав би. Книжка Вахтанга Кіпіані про того ж Стуса стала супермегахітом, хоча формат збірки документів зовсім цього не передбачав. Усе через те, що Медведчук там влаштував істерику через згадки про себе.

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Про автораЛєна Чиченіна – журналістка.

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