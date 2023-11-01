Здавалося б, дрібниця, не важливо, війна в країні. Але на першому місці в опитуваннях громадян знову корупція. Так от. Ця стратегія — втілення корупції.

Я памʼятаю, як готував з колегами й проводив через Раду Закон про підтримку кінематографії. Нам це вдалося. Українське кіно відродилося.

Для кого воно? Для громадян, які без жодних сумнівів взяли зброю, щоб захистити країну, для західних союзників, які дають кошти на цю зброю.

Тут дивуються, що нам деякі конгресмени кошти не хочуть давати, а "Time” пише статті про поразку? Тому що вони нічого про нас не знають, а про корупцію нашу знають. Для того і потрібен кінематограф. Це дзеркало для громадян і найефективніший спосіб розказати про себе світу.

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Але кіно зараз держава пропонує знімати без підтримки, бо всі кошти віддає наближеним до Офісу та олігархічних груп продюсерам на примітивні серіали. Для того, щоб олігархічні групи на виборах їх підтримали на своїх каналах. Знищенню інституцій, якими б мали пишатися, як от "Довженко-Центр", теж знайшлося місце у концепції.

Я прошу чесних членів Кабінету міністрів не голосувати за цю стратегію. Краще підпорядкуйте Держкіно Мінкульту, поверніть прозорі конкурси, призначте не тимчасове, а постійне керівництво у Мінкульт.

Смішно мати такий інструмент для держави й розмінюватися на дрібну серіальну корупцію.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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