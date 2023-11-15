Чи "злі язики" брешуть про підозру Наєву?
Тут мені "злі язики" з ДБР розповіли, що планується вручення підозри генералу Наєву
Начебто за Херсонщину. Ті ж самі "злі язики" кажуть, що Наєв — це перше прізвище, а потім замовники хочуть побачити ще підозри на генерала Соколова та... генерала Залужного. І навіть вже є готова експертиза від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Але я не вірю в подібне. Брешуть.Так? Чи ні? Чи хтось "поплавився" і хоче так на військових списати свої помилки, а також дискредитувати ЗСУ? Та, ні! Брешуть!
Ну, не можуть же якісь йолопи зараз атакувати генерал-лейтенанта Наєва, який займається обороною України по кордону з Білоруссю? Чи можуть? А як це повпливає на військових, якими керує Наєв і на обороноздатність країни? Чи хтось навпаки вирішив зайнятися деморалізацією військових на тлі активізації окупантів? Чи все це напередодні чогось ще? Та ні, брешуть "злі язики". Брешуть.
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А про Соколова та Залужного теж брешуть? От і побачимо. Якщо все правда, то Наєв — стане першим доказом того, що все саме так, як кажуть "злі язики". Сподіваюся, що якщо така стратегія навіть і була у чиєїсь хворій голові, то зараз від неї відмовляться. Але я хочу вірити, що то "злі язики" з ДБР брешуть. Згодом дізнаємось. І краще, щоб все це так і залишилося чи то хворою фантазією чиїхось гарячих голів з Печерських пагорбів або брехнею "злих язиків".
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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