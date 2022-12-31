Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми повинні зрозуміти, що чим довше Росія насправді воює, тим більша ймовірність, що рано чи пізно російські військові набиратимуться досвіду і з’являться справді компетентні бойові одиниці. Раніше у них була лише армія, користі з якої виявилось мало. Але зараз ми боремося не лише з армією, ми боремося з людьми, які стають більш професійними. Мова йде не про зеків, а про найманців. Все більше і більше приватних армій прибуватимуть на передову, тому ми повинні бути дуже обережними", - зауважив військовий експерт.

Глен Грант додав, що чим довше ми даємо Росії можливість діяти, тим більша ймовірність появи хороших кадрів, можливо, навіть настільки хороших, як українські солдати, тому зараз дуже складний час.

"Ми повинні зберігати пильність, адже бачимо, що вони вчаться, і вчаться всіма можливими способами. Ми також повинні вчитися, щоб не відставати від них, а це означає, що ми маємо ставати кращими у нашій організації, у наших процесах, також у тому, як ми ведемо тактичну боротьбу", - підкреслив Грант.

Раніше Інститут вивчення війни зазначив, що Кремль не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні

Крім того, Шойгу запропонував Путіну вдруге за рік збільшити чисельність збройних сил РФ

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