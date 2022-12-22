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Війна з Росією: хроніка
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Кремль не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні, - ISW

22 грудня, 2022 четвер
05:43
війна з Росією російська армія, мобілізація

Дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни Росії в Україні, адже формування підрозділів дороге і потребує часу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту зазначають ,що у своїй промові міністр оборони РФ Шойгу публічно представив серію змін російської оборонної політики, щоб значно збільшити чисельність російської армії. Шойгу запропонував Росії відновити Московський і Ленінградський військові округи, сформувати новий армійський корпус і 17 нових маневрових дивізій.

Шойгу запропонував Росії сформувати новий армійський корпус в Карелії, дві нові десантно-штурмові дивізії, три нові мотострілецькі дивізії в окупованих Херсонській і Запорізькій областях, а також розширити сім наявних бригад Північного флоту та Західного, Центрального і Східного військових округів до семи нових мотострілецьких дивізій при розширенні п'яти наявних морських піхотних бригад у п'ять морських піхотних дивізій. Шойгу також запропонував Росії сформувати п'ять артилерійських дивізій для підтримки військових округів.

Він  запропонував збільшити чисельність ЗС РФ до 1,5 млн військовослужбовців, у тому числі 695 тис. контрактників (навесні 2021 року Шойгу заявив, що 380, тис. росіян були військовослужбовцями за контрактом), поступове збільшення призовного віку на військову службу з 18 до 21 року та підвищення граничного віку призовників з 27 до 30 років. Проте Шойгу не уточнив терміни цих заходів.

У ISW запевняють, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни Росії в Україні. Формування підрозділів дороге і потребує часу. Наприклад, Росія не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, про формування якої вона оголосила у 2020 році.

Російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси для створення потужностей значно скоротилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чистий навчальний потенціал Росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, частково через те, що Кремль використав навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні, чим значно ослабив їх можливості.

Повідомляється, що Росія залучає білоруських інструкторів для навчання мобілізованих сил і, можливо, військовослужбовців за контрактом і строковиків, що вказує на обмеження потенціалу російської підготовки. Адже російський офіцерський корпус був потрощений під час цієї війни.

Проте пропозиції Шойгу можна вважати увертюрою, щоб заспокоїти спільноту мілблогерів, які звинуватили Кремль у несерйозному веденні війни або вживанні заходів, необхідних для перемоги у війні. Він також встановлює інформаційні умови для проведення Кремлем майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань та/або суттєвого нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі.

  • Нагадаємо, сьогодні ISW також наголосив на тому, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, риторика про неї спрямована лише на заспокоєння внутрішньої аудиторії та залякування Заходу.

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Росія
мобілізація
Сергій Шойгу
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