Чимало біженців, яких силоміць вивезли до Росії, втікають у Естонію, - ЗМІ
Деякі громадяни України, які були примусово вивезені до Росії, у тому числі з Маріуполя, виїжджають з РФ до Естонії, а далі у інші країни Європи
Про це повідомив естонському мовнику ERR представник компаній-перевізників.
"Зросла кількість українських біженців. Вони прибули до Росії з Маріуполя і їдуть до Естонії через Санкт-Петербург", - сказав Райт Реммель з LuxExpress.
За його словами, іноді у людей немає оригіналів документів, лише скан-копії паспортів. "Тоді ми заздалегідь зв'язуємося з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії, щоб з'ясувати, чи зможуть вони перетнути естонський кордон", - пояснив Реммель.
Представник компанії Baltic Shuttle, яка також працює на лінії Росія - Естонія, сказав: "Понад 50% наших пасажирів – це біженці, які прибули до Росії з України і їдуть до Естонії автобусом з Санкт-Петербурга, щоб залишитися тут або виїхати в інші країни".
Автобусні рейси зараз є єдиним пасажирським сполученням між Естонією та Росією.
Раніше Департамент поліції та прикордонної охорони інформував, що до Естонії прибуло понад 25 тисяч українських біженців.
- Нагадаємо, за даними ООН Україну покинули вже більше 4 млн біженців.
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