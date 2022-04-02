English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ Чимало біженців, яких силоміць вивезли до Росії, втікають у Естонію, - ЗМІ

Чимало біженців, яких силоміць вивезли до Росії, втікають у Естонію, - ЗМІ

2 квітня, 2022 субота
05:56
Світ біженці

Деякі громадяни України, які були примусово вивезені до Росії, у тому числі з Маріуполя, виїжджають з РФ до Естонії, а далі у інші країни Європи

Про це повідомив естонському мовнику ERR представник компаній-перевізників.

"Зросла кількість українських біженців. Вони прибули до Росії з Маріуполя і їдуть до Естонії через Санкт-Петербург", - сказав Райт Реммель з LuxExpress.

За його словами, іноді у людей немає оригіналів документів, лише скан-копії паспортів. "Тоді ми заздалегідь зв'язуємося з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії, щоб з'ясувати, чи зможуть вони перетнути естонський кордон", - пояснив Реммель.

Представник компанії Baltic Shuttle, яка також працює на лінії Росія - Естонія, сказав: "Понад 50% наших пасажирів – це біженці, які прибули до Росії з України і їдуть до Естонії автобусом з Санкт-Петербурга, щоб залишитися тут або виїхати в інші країни".

Автобусні рейси зараз є єдиним пасажирським сполученням між Естонією та Росією.

Раніше Департамент поліції та прикордонної охорони інформував, що до Естонії прибуло понад 25 тисяч українських біженців.

  • Нагадаємо, за даними ООН Україну покинули вже більше 4 млн біженців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Естонія
біженці з України
Читайте також:
Верховна Рада
1 квітня, 2022 п'ятниця
У Раді пропонують змінити перші рядки державного Гімну України
винищувач F-15
1 квітня, 2022 п'ятниця
Актор Шон Пен закликав заможних людей купити для України дві ескадрильї винищувачів F-15
Микола Маломуж
31 березня, 2022 четвер
Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 32.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 квітня
07:04
НАТО УКРАЇНА
Якби ми приєдналися до НАТО, то зробили б Альянс набагато сильнішим, - Зеленський
06:54
Олександр Мамай
Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, - мер Полтави
06:45
Wizz Air
Угорський лоукостер Wizz Air відмовився від ідеї відкривати рейси у Росію цього літа
06:39
Канада планує запровадити нові санкції проти РФ через її війну проти України
06:27
Австрія
Росія зробила величезну помилку, її керівництво відповість за всі злочини в Україні, - МЗС Австрії
06:21
Словаччина Україна
Словаччина допомагатиме провайдерам, які планують транслювати українські канали
05:33
Санкції проти Росії
Німеччина розглядає можливість висилки російських дипломатів через підозру у шпигунстві, - ЗМІ
05:10
фейк
Центр протидії дезінформації РНБО розповів про російські фейки, що поширювались 1 квітня
04:46
Пентагон
США готують для України новий пакет військової допомоги на $300 млн
04:23
Мая Санду
Наші дії менше нашкодять Росії, аніж самій Молдові, - Мая Санду розповіла чому Кишинів не приєднується до санкцій проти РФ
04:00
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали, що Британські санкції руйнують російську схему оплати за газ
03:28
ЧАЕС під окупацією
Напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву і Росія має розуміти це, - глава МАГАТЕ
03:09
призовники
Це гарантована участь у війні і смерть. Зеленський закликав росіян та кримчан саботувати весняний призов у РФ
02:48
Пожежа на нафтобазі Бєлгорода
Знищення нафтобази у Бєлгороді викличе нестачу пального для російські війська на Харківському напрямку, - розвідка Великої Британії
02:30
окупанти Маріуполь
Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя, - Зеленський
02:14
ППО ЗСУ
Під час вечірнього обстрілу Одещини частину ракет знищила українська ППО, - ОК "Південь"
01:53
Володимир Зеленський
Зеленський порадив колаборантам та гауляйтерам готуватись до суду, або виробляти прописку у Ростові
01:40
Кривий Ріг
Російські війська обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу
01:24
Всі ми хочемо миру, але попереду ще складні битви, - Зеленський
01:13
Хімічна зброя
США надає Україні засоби для захисту від ймовірних атак хімічною зброєю з боку Росії
00:52
Генштаб ЗСУ
Російські війська прикривають відведення підрозділів та перегруповують їх для переміщення у інші райони, - Генштаб
00:34
захищене вікно від вибухової хвилі
У Дніпрі чутно вибухи
00:30
Анналена Бербок
Поки тривають бомбардування, мирні переговори Путіна не варто сприймати всерйоз, - МЗС Німеччини
00:26
Олексій Данілов
Маємо бути готові, що Росія використає хімічну зброю та сподіваюсь до цього не дійде, - Данілов
00:11
гроші, долари
Україна вже може зараз розраховувати на $400-500 млрд на повоєнне відновлення, - радник президента
00:03
Бєлгород, пожежа
У США відреагували на вибух нафтобази у Бєлгороді
00:00
Nintendo
Logitech, Amadeus та Nintendo. Росію покинули ще ряд технологічних компаній
2022, п'ятниця
1 квітня
23:55
ППО ЗСУ
Сьогодні Росія змінила тактику ведення бойових дій у небі
23:47
Рубль подешевшав
Інфляція, рецесія та штучне підтримання курсу рубля, - Мінфін США про вплив санкцій на економіку РФ
23:28
Біолабораторії в Україні
У Постійному представництві України в Женеві відповіли Росії про "біолабораторії" і "слов'янський етнос"
23:23
ЗНО
Зеленський підписав закон про особливі умови вступної кампанії 2022 року
23:17
1 квітня на сході України збройні сили знищили майже 300 окупантів та десятки одиниць техніки
23:07
Міністерство закордонних справ Болгарії
Болгарія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
22:58
Ірина Верещук
1 квітня вдалося евакуювати 6 266 людей, - Верещук
22:56
Маріуполь
Команда Міжнародного Червоного Хреста не змогла доїхати до Маріуполя
22:43
Дмитро Кулеба
Росію чекають нові удари в економіці, фінансах і торгівлі, - Кулеба
22:29
Роберта Мецола
Голова Європарламенту пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС
22:26
Ворог відвів від Києва 20% підрозділів, - голова військової адміністрації столиці
22:00
електроенергія
На Луганщині 6 631 споживачу відновлено енергопостачання, - Сергій Гайдай
21:59
Верховна Рада
1 квітня Верховна Рада ухвалила 15 законів. Які саме і про що документи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV