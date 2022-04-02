Чимало біженців, яких силоміць вивезли до Росії, втікають у Естонію, - ЗМІ

Про це повідомив естонському мовнику ERR представник компаній-перевізників.

"Зросла кількість українських біженців. Вони прибули до Росії з Маріуполя і їдуть до Естонії через Санкт-Петербург", - сказав Райт Реммель з LuxExpress.

За його словами, іноді у людей немає оригіналів документів, лише скан-копії паспортів. "Тоді ми заздалегідь зв'язуємося з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії, щоб з'ясувати, чи зможуть вони перетнути естонський кордон", - пояснив Реммель.

Представник компанії Baltic Shuttle, яка також працює на лінії Росія - Естонія, сказав: "Понад 50% наших пасажирів – це біженці, які прибули до Росії з України і їдуть до Естонії автобусом з Санкт-Петербурга, щоб залишитися тут або виїхати в інші країни".

Автобусні рейси зараз є єдиним пасажирським сполученням між Естонією та Росією.

Раніше Департамент поліції та прикордонної охорони інформував, що до Естонії прибуло понад 25 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, за даними ООН Україну покинули вже більше 4 млн біженців.

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