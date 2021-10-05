Члени "ПВК Вагнера" брали участь у розстрілах полонених в Лівії, - звіт ООН
Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, у якій пов'язує воєнні злочини у Лівії з діяльністю російських найманців з "приватною військовою компанією Вагнера"
Про це повідомляє Бабель з посиланням на Reuters.
Експерти Ради ООН з прав людини підготували доповідь на основі документів, інтерв’ю з понад 150 людьми та розслідуваннями в Лівії, Тунісі та Італії.
У звіті припускають, що бойовики російської "ПВК Вагнера" скоїли воєнні злочини.
В ООН заявили, що росіяни брали участь у розстрілах полонених у вересні 2019 року в Лівії.
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