Члени "ПВК Вагнера" брали участь у розстрілах полонених в Лівії, - звіт ООН

Про це повідомляє Бабель з посиланням на Reuters.

Експерти Ради ООН з прав людини підготували доповідь на основі документів, інтерв’ю з понад 150 людьми та розслідуваннями в Лівії, Тунісі та Італії.

У звіті припускають, що бойовики російської "ПВК Вагнера" скоїли воєнні злочини.



В ООН заявили, що росіяни брали участь у розстрілах полонених у вересні 2019 року в Лівії.