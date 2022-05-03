Членство Угорщини, яка знала про напад Росії на Україну, повинно завершитися в ЄС, - експертка-міжнародниця Ворожбит

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу "Еспресо".



“На мою думку Угорщина - це фактично п'ята колона і в НАТО, і в Європейському Союзі. Ситуація зараз у відносинах Будапешта та Брюсселя настільки напружена, що я думаю, що членство такої країни, яка знала про напад і не попередила повинно закінчитися. Звичайно, зважаючи на бюрократію Брюсселя, не знаю наскільки це швидко мало б відбутися, але у цьому випадку, якщо інформація підтвердиться цій країні не місце ані в НАТО, ані в Європейському Союзі, - зауважила Ворожбит.



Також експертка-міжнародниця додала, що під час виборів в Угорщині Віктор Орбан вважав своїм противником Володимира Зеленського.



Якщо пам'ятаєте, під час виборів в Угорщині, особисто Орбан (прем’єр-міністр Угорщини-ред.) вважав Зеленського своїм противником. Фактично, Президент України Володимир Зеленський - це країна, яка протистоїть Росії, і вся ця риторика на державних угорських ЗМІ була абсолютною риторикою протистояння із противником, начебто противник його в Україні, а не його інші політичні сили в Угорщині, - відзначила Ворожбит.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про майбутнє повномасштабне вторгнення РФ до України



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