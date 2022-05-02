Угорщина знала, що Путін планує напад на Україну. Країна вважала, що зможе забрати собі частину територій, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про майбутнє повномасштабне вторгнення РФ до України
Про це він заявив у ефірі телемарафону.
Данілов переконаний, що влада Угорщини знала про підготовку агресії проти України.
"Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Більш того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Ну побачимо, які наслідки будуть для цієї країни", – заявив секретар РНБО.
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