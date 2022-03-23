Членство України в НАТО не стоїть на порядку денному саміту 24 березня, - Столтенберг

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції, 23 березня, повідомляє Укрінформ.

За його словами, питання щодо можливого членства України не включено до порядку денного надзвичайного саміту НАТО, що відбудеться у четвер, 24 березня, в Брюсселі (Бельгія).

Водночас він додав, що лідери країн членів Альянсу розглянуть питання про суттєве збільшення допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

На саміті також будуть ухвалені рішення щодо перегляду концепції стримування НАТО.

Альянс збільшить контингент на східному фланзі на суші, у повітрі та на морі. За словами Столтенберга, на першому етапі у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині буде розміщено більше військових.

Нагадаємо, 23 березня Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має погодити надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

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