НАТО 24 березня має погодити надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз - Столтенберг
Саміт країн НАТО, запланований на 24 березня, має погодити надання Україні обладнання для захисту від різних загроз, а також допомогу в галузі кібербезпеки
Про це на брифінгу напередодні саміту розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".
"Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - сказав Єнс Столтенберг.
Генсек Альянсу вкотре зазначив, що НАТО прагне не допустити витоку війни за межі України.
"Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але ми маємо відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України та не стане конфліктом між Росією та НАТО", – вказав він.
Нагадаємо, Кремль пригрозив, що поява миротворців НАТО в Україні призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.
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