1. Усі очікували, як Путін визначить результати війни за рік та стратегічні цілі на майбутнє. Але більшу частину промови становить інформація щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку, в якій не було ніяких новин. Тому при аналізі промови варто визначати не те, що сказано, а те, що не сказано.

2. Рік тому Путін заявив, що збирається миттєво знищити "режим клоуна, наркомана", "провести денацифікацію й демілітаризацію" України. Тобто була оголошена ціль. Багато разів Путін заявляв, що "спецоперация идет по заранее утвердженному плану". Минув рік, і очевидно, що цілі, заявлені Путіним не виконані, а стратегія призвела до поразок. Але про нові або старі цілі та стратегії не було жодного слова.

Цілі, заявлені Путіним не виконані, а стратегія призвела до поразок. Але про нові або старі цілі та стратегії не було жодного слова

3. Путін не згадав кількість людських втрат у війні. Хоча кількість втрат є ключовим фактором, який визначає ефективність дій та перспективи війни. З 25 березня 2022-го влада РФ жодного разу не повідомляла про втрати. За підрахунками західних держав, усі війни СРСР та Росії після Другої світової війни разом узяті не завдавали стільки втрат як один рік війни Путіна в Україні.

4. Жодних оцінок доцільності та ефективності військових дій РФ за рік — чи були поразки, яка реакція на ці поразки, хто несе відповідальність?

Читайте також: Чи буде великий російський наступ на річницю вторгнення?

5. Щодо війни Путін заявив тільки дві конкретні інформації. По-перше, кожні пів року кожен російський окупант повинен отримувати відпустку терміном на 14 днів. Тобто терміни війни не оголошені, але вона буде довгою, на роки. По-друге, Путін говорив про програму розвитку армії у 2021-2025 роках, внесення змін, посилення інвестицій та пільги в оборонно-промисловий комплекс для швидкого переозброєння.

Терміни війни не оголошені, але вона буде довгою, на роки

6. Щодо зовнішньої політики, Путін оголосив про припинення участі в угоді про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це символічний крок щодо розриву з країнами Заходу, який за фактом і так давно відбувся. Путін заявив, що Росія буде вкладати гроші у приєднання до Росії окупованих територій України.

Читайте також: Гітлер у футлярі

Висновки:

1. Війну Україні та Заходу Путін оголошувати не буде. Путін створює у Росії обстановку постійного воєнного стану для абсолютизації свої влади, і цей воєнний стан не прив'язаний до якихось цілей та стратегії, він може тривати багато років. Його доктрину можна назвати "кругом враги".

Путін створює у Росії обстановку постійного воєнного стану для абсолютизації свої влади, і цей воєнний стан не прив'язаний до якихось цілей та стратегії

2. Путін збирається вести активні бойові дії тривалий час, зі значними втратами російських військ, тому інформація про жертви росіян для нього найболючіша. Він готовий говорити про конфлікт з Заходом, навіть про падіння ВВП, але не про жертви, які виникли внаслідок його рішень. Він побоюється відповідальності не за життя громадян, а публічного визнання своєї військової слабкості та нездатності добитись успіху в агресії.

3. Для Путіна важлива керованість армії, а не її ефективність. Оскільки при перманентній війні влада не буде змінюватись, а навпаки, концентруватись. Критеріїв оцінки бойових дій з військової точки зору Путін не має, тому і стан справ в армії не потрібен, поки армія зберігає керованість. А втрати особового складу для тоталітарної країни не є проблемою. Критичні втрати стануть проблемою для російського командування виключно якщо це почне викликати проблеми з мобілізацією.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.