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OPINION

Чого очікувати від нового спікера Палати представників Конгресу США

Олексій Голобуцький
26 жовтня, 2023 четвер
12:07
Погляд Олексій Голобуцький

Точно буде більше перевірок, жорсткіших і прискіпливіших ревізій, аудитів, перевірок, прямих втручань і зовнішнього контролю

Спікером Палати представників обрали Майка Джонсона, 51-річного республіканця з Луїзіани, трампіста (вимагав у Трампа не визнавати перемоги Байдена), прибічника максимальної допомоги Ізраїлю та супротивника збільшення допомоги Україні.

Приємного мало, звісно, але і трагедії не очікується. Скасувати чи зменшити військову і технічну допомогу Україні в Джонсона не вийде. А от з фінансовою допомогою дійсно можна перекрити джерела — повністю, частково, остаточно чи тимчасово, сказати складно.

Що це означає для нас? Точно буде більше перевірок, жорсткіших і прискіпливіших ревізій, аудитів, перевірок, прямих втручань і зовнішнього контролю. 

Зважаючи на щоденні повідомлення про більшу чи меншу корупцію на всіх рівнях (від військкомів до масштабних державних проєктів), це швидше варто оцінювати позитивно, ніж негативно. Америка хоче знати максимум вірогідної інформації, як використовується вся її допомога.

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Тягар фінансової допомоги, ймовірно, дійсно переміститься на ЄС.

Але в Америці щодо консервативного спікера Палати представників не варто відкидати ще один момент: консервативні республіканці завжди були за підтримку вітчизняного військово-промислового комплексу. Це сила, це геополітичний диктат, це робочі місця для виборців республіканців. Таким чином, допомога Україні в плані зброї й техніки може збільшитися: бо це спустошує склади США і стимулює заповнювати їх новітнім озброєнням замість застарілого, виробленого в 1980-90-х, а іноді й раніше (їхні фахівці часто шоковані успішним застосуванням старої зброї - "ти диви, воно ще успішно долітає і результативно вибухає, не розвалилося і не згнило за пів століття!".

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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