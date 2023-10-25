Остаточного стрибка в прірву нового Середньовіччя ще не відбулося
Частина футурологів завжди попереджала, що все це може бути навпаки, тобто, що людство цілком може впасти в нове середньовіччя або навіть камʼяний вік
До політики я захоплювалася футурологією. Футурологи люблять яскраво описувати майбутнє, в якому є штучний інтелект, що вгадуватиме всі наші бажання за виразом обличчя, плавучі міста після глобального потепління, нові види енергії, еміграція в космос і навіть телепортація та безсмертя завдяки науці.
Але частина футурологів завжди попереджала, що все це може бути навпаки, тобто, що людство цілком може впасти в нове середньовіччя або навіть камʼяний вік, як це бувало вже в людській історії… Трипільська культура на нашій землі й античність, і що було потім — ми всі знаємо…
Серед найбільш ймовірних сценаріїв розвитку людства називали окрім нового технологічного стрибка, ще і фрагментацію світу за прикладом міст-фортець, коли тотальна війна всіх проти всіх створює окремі закриті острівки закритих союзів, що здатні себе захистити.
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Ну, і от саме зараз ми є свідками реалізації цього сценарію…
Нова "вісь" у форматі РФ-Китай-Іран-Північна Корея явно взяла курс на переписування правил глобальної безпеки та міжнародної взаємодії й прагне "багатополярного світу", де кожен "полюс" сам встановлює закони, за якими живуть його сателіти.
Це явно потребує війни та зосередження світу не на технологіях розвитку, а на розвитку технологій вбивства. І їх виробництв як ключового елементу економічного розвитку.
Проте, остаточного стрибка в прірву нового Середньовіччя ще не відбулося… І дай Боже, аби реальне усвідомлення перспектив все-таки спонукало людство поборотися за перший і кращий сценарій Технологічного розвитку…
Для цього війна в Україні й на Близькому сході має завершитися покаранням агресорів та встановленням непорушних правил безпеки на основі міжнародного права, де це гарантуватимуть системи колективної безпеки (все решта — це значно слабкіші гарантії).
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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