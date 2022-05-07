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Чоловіку, який ошукав київських волонтерів на півмільйона грн, повідомлено про підозру

7 травня, 2022 субота
10:59
Кримінал Ошукав волонтерів

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру чоловіку, який у березні та квітні цього року начебто поставляв військове спорядження для ЗСУ, утім сам забирав майно та гроші волонтерів столиці (ч. 2, 3 ст. 190 КК України)

Про це інформує в фейсбуці Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваний запропонував волонтеру послуги з перевезення військової гуманітарки із Києва до Чернігова. Довіряючи перевізнику, волонтер передав 40 бронежилетів, 15 рацій, 4 коробки кровозупинних медичних засобів на загальну суму майже 12,3 тис. євро.

Волонтер придбав військове екіпірування за власні кошти для ЗСУ та хотів передати до Чернігівської ВОА для подальшого розподілення за потребами військовослужбовців.


Забравши спорядження зловмисник зник і продав його. Крім цього чоловік ошукав й інших волонтерів.

"Також правоохоронці встановили, що впродовж березня-квітня підозрюваний входив у довіру до інших волонтерських організацій столиці, запевняючи їх у своїх можливостях поставити з-за кордону військове спорядження, у тому числі дрони, та таким чином заволодів їхніми грошовими коштами.

Загалом за цей період він ошукав волонтерів столиці на загальну суму майже півмільйона гривень", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в домі підозрюваного та вилучили речові докази.

Нині вирішують обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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військові
ЗСУ
волонтер
Київ
Офіс генерального прокурора
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