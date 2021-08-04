Чоловіку, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, проведуть психологічну експертизу, - Монастирський

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Денис Монастирський.



"З ним будуть проведені дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу", - написав Монастриський.



На його думку, слідству стане зрозуміло, "що саме спонукало ветерана війни з РФ, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду".



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"Граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди", - заявив міністр.

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