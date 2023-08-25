Ми всі вхопилися в те, що це саме росіяни, але якщо подивитися на цю історію трохи ширше, то ми взагалі схильні довіряти іноземцям більше, ніж самим собі. Класичний приклад останнього року — Інститут вивчення війни, який в 8 випадках із 10 (в політичних питаннях того, що відбувається в Росії) несе просто банальну дурню. Але кожен день ми пережовуємо цю жуйку в усіх наших ефірах. Водночас наших аналітиків, які швидше за іноземців і, що не менш важливо, якісніше за іноземців аналізують ситуацію на фронті та в Росії, ми просимо проаналізувати ту дурницю, яку написав цей Інститут.

Знову, можемо згадати Шевченкове "Німець скаже" Ви моголи…", але все це констатація, а не причина. Мені здається, що поворотною точкою нинішнього підлабузництва до іноземної точки зору стала Помаранчева революція. Мало хто зараз задумується над тим, що саме тоді, в момент піка нашого демократичного спротиву, ми самі заклали страшну міну.

І міна ця називається невмінням вирішити внутрішній конфлікт власними силами. Тоді ми всі раділи, що Солана з Квасневським розрулити все, але насправді ми в той момент зробили страшний крок до того, щоб потім всі, найдрібніші конфлікти вирішувати через апеляцію до зовнішніх сил.

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Коли фейгіни перестануть бути головними глашатаями нашого інформпростору? Та тільки тоді, коли ми почнемо розв'язувати внутрішні проблеми самі, не залучаючи в арбітри послів чи премʼєрів інших держав. Я ще раз підкреслюю: наші внутрішні конфлікти й тут мова не йде про війну.

Суб'єктність починається з того, чи вмієш ти всередині країни вийти на компроміс, який стане вигідним для держави. Але куди простіше відразу ж почати говорити, що всі навколо ідіоти, замість того, щоб спробувати вийти на компроміс і стати нарешті субʼєктом.

Чому 24.02.22 ми стали субʼєктом? Бо ми вийшли на консенсус всередині і єдиним фронтом сказали всім нашим союзникам: воювати краще, ніж здатися, хоча вони вимагали тоді здатися. Те саме треба робити й в інших випадках. Як показало 24.02 - це не так і складно.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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