Це дуже ймовірно і логічно. Тож давайте я трошки (дуже коротко) поясню про Індію і нафту.

Індія вимушена і цілком логічно діє у форматі абсолютного цинічного прагматизму. Адже забезпечувати розвиток і стабільність країни такого масштабу — це ексклюзивний виклик. Тому якщо країна залежна від енергоресурсів (4-5 економіка світу з населенням 1,4 мільярда людей і купою внутрішніх викликів і проблем) вона буде їх брати там, де можна найдешевше. Бо це підвищить ефективність її економіки в цілому. Росія — дуже вразлива зараз. І тому Індія нафту там і купує.

Якщо країна залежна від енергоресурсів (4-5 економіка світу з населенням 1,4 мільярда людей і купою внутрішніх викликів і проблем) вона буде їх брати там, де можна найдешевше. Бо це підвищить ефективність її економіки в цілому. Росія — дуже вразлива зараз. І тому Індія нафту там і купує

В умовах, коли продавцю продати треба більше, ніж покупцю купити (бо Індія може купити і в інших місцях, їм набагато ближче Близький Схід та Африка), саме покупець диктує умови. Але ж росіяни не дуже розумні, як ми вже бачимо. Після того як вони зуміли викупити або зафрахтувати танкери у сумнівних або гібридних юрисдикціях, РФ почала потроху намагатися відмовлятися від тих дисконтів, які встановили минулого року. І які були дуже вигідні Індії.

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Тому якщо росіяни думають, що можуть почати продавати дорожче, Індія робить логічний крок — дає пас своєму ключовому стратегічному партнеру в регіоні. А це — Сполучені Штати.

Якщо росіяни думають, що можуть почати продавати дорожче, Індія робить логічний крок — дає пас своєму ключовому стратегічному партнеру в регіоні. А це — Сполучені Штати

США та Індія співпрацюють в економічних питаннях і у питання безпеки у двох обережних, але доволі дієвих форматах — групі I2U2 (Індія, Ізраїль, США, ОАЕ) і Чотиристоронньому діалозі з питань безпеки (Австралія, Індія, Японія, США). Бо головні супротивники й ризики у регіону у них збігаються. Це — Китай, у якого з Індію територіальні суперечки й зрозуміле суперництво в регіоні. І Іран, який поводить себе не дуже адекватно і є загрозою для індійської безпеки вже не менше, ніж Пакистан, який має забагато внутрішніх проблем.

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І тому — якщо Росія не готова балансувати та грати за правилами Індії — росіян змусять продавати свою нафту на умовах Індії. Ні, звісно, Індія не буде відкрито підтримувати Україну. Як мінімум поки що. Але усі можливі дивіденди витисне з ситуації. Бо мусить. Бо може.

Тож це не останній ніж в псіну.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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