Якщо нам вдається жити відносно нормальним мирним життям, просто пам’ятайте: єдина причина нашого відносно нормального життя — життя і смерть людей, які живуть на війні більшу частину свого часу. В яких зараз нема іншого життя, крім війни.

Треба пам’ятати про це зараз.

І особливо — пам'ятати після.

Я знаю, що не всі будуть.

Дехто вже забув.

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І ні. Після війни не ветерани будуть розв'язувати проблеми цивільного устрою країни. Переважно не ветерани.

Після війни допомога і підтримка тим, хто повернеться з війни, потрібна буде вже від тих, хто на ній не був. І не тільки від лікарів усіх спеціалізацій

Після війни допомога і підтримка тим, хто повернеться з війни, потрібна буде вже від тих, хто на ній не був. І не тільки від лікарів усіх спеціалізацій.

Допомога з соціалізацією.

Допомога з поверненням в нормальність.

Відчуття вдячності.

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Ні, донатів зараз для цього недостатньо.

Доведеться багато попрацювати над собою.

Щоб бути вдячними.

У мене відчуття, що з цим поки є проблеми.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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