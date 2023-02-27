Ті, хто не має іншого життя, крім війни
Треба пам’ятати про них зараз. І особливо — пам'ятати після
Якщо нам вдається жити відносно нормальним мирним життям, просто пам’ятайте: єдина причина нашого відносно нормального життя — життя і смерть людей, які живуть на війні більшу частину свого часу. В яких зараз нема іншого життя, крім війни.
Треба пам’ятати про це зараз.
І особливо — пам'ятати після.
Я знаю, що не всі будуть.
Дехто вже забув.
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І ні. Після війни не ветерани будуть розв'язувати проблеми цивільного устрою країни. Переважно не ветерани.
Після війни допомога і підтримка тим, хто повернеться з війни, потрібна буде вже від тих, хто на ній не був. І не тільки від лікарів усіх спеціалізацій
Після війни допомога і підтримка тим, хто повернеться з війни, потрібна буде вже від тих, хто на ній не був. І не тільки від лікарів усіх спеціалізацій.
Допомога з соціалізацією.
Допомога з поверненням в нормальність.
Відчуття вдячності.
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Ні, донатів зараз для цього недостатньо.
Доведеться багато попрацювати над собою.
Щоб бути вдячними.
У мене відчуття, що з цим поки є проблеми.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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