Чому Ердоган заговорив про Євросоюз
Всі вже розібрали по кісточках результати саміту НАТО у Вільнюсі. Звісно, стосовно нас — України
Є ще одна тема, яка матиме визначальний вплив на нас — розблокування приєднання Швеції. Само собою через посилення північного флангу НАТО. Але ще більше через гру президента Туреччини Ердогана. Очевидно, що йдеться не просто про розблокування постачань американцями F-16 для Туреччини. У майбутньому наявність цих літаків в нас і Туреччини зі здатністю їх модернізації зроблять контроль НАТО над Чорним морем значно більш ефективним.
Але Ердоган не випадково почав говорити про поновлення переговорів з Євросоюзом про вступ — як своєрідну компенсацію за згоду на членство Швеції в НАТО.
ЄС не може собі уявити приєднання Туреччини — великої мусульманської країни. Щонайменше сьогодні. Ердоган це добре знає і хоче отримати особливе, у буквальному сенсі "привілейоване"ставлення з боку ЄС і стати унікальною країною, що є "своєю" і для Заходу і для не-Заходу.
Читайте також: Про НАТО і... Томос
Так само як він наразі намагається стати унікальним посередником між Заходом та путінським режимом.
Ми маємо не просто звикнути до Туреччини, яка і прагматично, і стратегічно не буде однозначно вибирати між РФ та Заходом або, наприклад, Китаєм та Заходом. Ми маємо навчитися це використовувати, коли це для нас вигідно, і впливати, коли це підсилює РФ. І навіть більше — тиск Туреччини на ЄС викличе нову хвилю дискусій, чим є і чим не є Європа. І цю дискусію ми обов'язково маємо використати для прискорення нашого вступу в ЄС. Бути одночасно авангардом і фронтиром Європи складно і небезпечно, але Європа в цьому зацікавлена. Цей шанс не можна змарнувати.
Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе