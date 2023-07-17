Є ще одна тема, яка матиме визначальний вплив на нас — розблокування приєднання Швеції. Само собою через посилення північного флангу НАТО. Але ще більше через гру президента Туреччини Ердогана. Очевидно, що йдеться не просто про розблокування постачань американцями F-16 для Туреччини. У майбутньому наявність цих літаків в нас і Туреччини зі здатністю їх модернізації зроблять контроль НАТО над Чорним морем значно більш ефективним.

Але Ердоган не випадково почав говорити про поновлення переговорів з Євросоюзом про вступ — як своєрідну компенсацію за згоду на членство Швеції в НАТО.

ЄС не може собі уявити приєднання Туреччини — великої мусульманської країни. Щонайменше сьогодні. Ердоган це добре знає і хоче отримати особливе, у буквальному сенсі "привілейоване"ставлення з боку ЄС і стати унікальною країною, що є "своєю" і для Заходу і для не-Заходу.

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Так само як він наразі намагається стати унікальним посередником між Заходом та путінським режимом.

Ми маємо не просто звикнути до Туреччини, яка і прагматично, і стратегічно не буде однозначно вибирати між РФ та Заходом або, наприклад, Китаєм та Заходом. Ми маємо навчитися це використовувати, коли це для нас вигідно, і впливати, коли це підсилює РФ. І навіть більше — тиск Туреччини на ЄС викличе нову хвилю дискусій, чим є і чим не є Європа. І цю дискусію ми обов'язково маємо використати для прискорення нашого вступу в ЄС. Бути одночасно авангардом і фронтиром Європи складно і небезпечно, але Європа в цьому зацікавлена. Цей шанс не можна змарнувати.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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