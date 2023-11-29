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OPINION

Чому Європу "викрадають" праворадикали?

Карл Волох
29 листопада, 2023 середа
20:06
Погляд Карл Волох

Понад десять років уже я постійно пояснюю, що вважаю посилення ультраправих партій у Європі практично невідворотним

Причина проста: жодні традиційні центристські партії не дають відповіді на проблему імміграції з Азії та Африки (особливо, з мусульманських країн).

Між тим, толерантність навіть сучасного європейця до культури відверто недружньої до юдеохристиянської моралі має свою межу.

Як бачите, до межі цієї залишилося небагато. Учорашні маргінали не просто стають мейнстрімом, а навіть стають на чолі його.

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Доброго в цій історії мало. Від тих антиіммігрантських партій відверто тхне ксенофобією і навіть фашизмом. До того ж іммігранти давно вже перетворилися на серйозну електоральну силу й втрачати їхні голоси традиційні центристські партії не хочуть.

Однак, мабуть, доведеться.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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