Чому Європу "викрадають" праворадикали?
Понад десять років уже я постійно пояснюю, що вважаю посилення ультраправих партій у Європі практично невідворотним
Причина проста: жодні традиційні центристські партії не дають відповіді на проблему імміграції з Азії та Африки (особливо, з мусульманських країн).
Між тим, толерантність навіть сучасного європейця до культури відверто недружньої до юдеохристиянської моралі має свою межу.
Як бачите, до межі цієї залишилося небагато. Учорашні маргінали не просто стають мейнстрімом, а навіть стають на чолі його.
Читайте також: Зеленський вирішив домовлятися з... Трампом?
Доброго в цій історії мало. Від тих антиіммігрантських партій відверто тхне ксенофобією і навіть фашизмом. До того ж іммігранти давно вже перетворилися на серйозну електоральну силу й втрачати їхні голоси традиційні центристські партії не хочуть.
Однак, мабуть, доведеться.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе