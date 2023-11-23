"Поговорімо з ним і дамо можливість продемонструвати, які кроки є в його формулі миру. Я готовий (з ним зустрітись). Якщо він має чіткий мирний план, він може поділитися ним зі мною", – сказав Зеленський.

Я думав, що цей урок на Банковій вивчили. Схоже, що ні.

Ок, поясню, чому заява Зеленського про готовність обговорити з Дональдом Трампом його мирний план - це ні про що.

По пунктах:

1. У Трампа немає мирного плану, який би влаштовував Україну. Що обговорювати?

2. Трамп не поважає Зеленського, і в них немає особистих дружніх відносин. Тож переконати Трампа Зеленському не вдасться.

3. Трамп робить лише те, що йому вигідно, його особисто підсилює та йде по сценарію його обрання у президенти. Навіщо йому зустріч із Зеленським?

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4. Трамп орієнтується на своїх спонсорів, лідерів суспільної думки та релігійних лідерів, які впливають на думки виборців. Зеленський не є кимось із цих осіб.

5. Я казав, що треба запускати десант з колишніх прем'єрів, міністрів МЗС, депутатів та дипломатів, у яких є особисті дружні зв'язки з республіканцями. У Зеленського їх немає.

6. Щоб змінити ситуацію, треба працювати в інформпросторі з республіканськими лідерами суспільної думки та нашою діаспорою, яка голосує за республіканців.

Досить? Чи вже зрозуміли?

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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