Телеграм-канал Вертикаль, який називають каналом Андрєя Єрмака, неодноразово закликав надати Україні зброю для ударів по критичній інфраструктурі Москви. Багато кому ідея подобається і люди не соромляться писати про це у ФБ.

Далекобійна зброя – не іграшка, щоб почесати его дегенератів-переростків, що ми теж можемо жахнути по Москві

Така поведінка єрмаківських тупа і шкідлива. Заклики руйнувати інфраструктуру Московії шкодять нам і нашим союзникам.

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Нам не треба руйнувати системи забезпечення цивільних. По-перше, це максимально неефективно. По-друге, і найголовніше – ми не такі! ЗСУ не воює з цивільними!

Далекобійна зброя — це інструмент нищення логістики та центрів керування ворога. Ця зброя дуже дорога і максимально ефективно застосовувати її по військових цілях, а не цивільних

Поки ми б'ємо їх на фронті, а вони воюють з дітьми, весь світ розуміє, хто агресор і кому треба допомагати. Саме через те, що ми не такі, як вони, весь світ з нами.

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Далекобійна зброя – не іграшка, щоб почесати его дегенератів-переростків, що ми теж можемо жахнути по Москві.

Далекобійна зброя — це інструмент нищення логістики та центрів керування ворога. Ця зброя дуже дорога і максимально ефективно застосовувати її по військових цілях, а не цивільних.

Я не хочу, щоб російські діти плакали від страху чи холоду. Краще хай плачуть за папками в пакетах.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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