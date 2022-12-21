Чому ідея ракетних ударів по Москві є шкідливою?
Далекобійна зброя — це інструмент нищення логістики та центрів керування ворога
Телеграм-канал Вертикаль, який називають каналом Андрєя Єрмака, неодноразово закликав надати Україні зброю для ударів по критичній інфраструктурі Москви. Багато кому ідея подобається і люди не соромляться писати про це у ФБ.
Далекобійна зброя – не іграшка, щоб почесати его дегенератів-переростків, що ми теж можемо жахнути по Москві
Така поведінка єрмаківських тупа і шкідлива. Заклики руйнувати інфраструктуру Московії шкодять нам і нашим союзникам.
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Нам не треба руйнувати системи забезпечення цивільних. По-перше, це максимально неефективно. По-друге, і найголовніше – ми не такі! ЗСУ не воює з цивільними!
Далекобійна зброя — це інструмент нищення логістики та центрів керування ворога. Ця зброя дуже дорога і максимально ефективно застосовувати її по військових цілях, а не цивільних
Поки ми б'ємо їх на фронті, а вони воюють з дітьми, весь світ розуміє, хто агресор і кому треба допомагати. Саме через те, що ми не такі, як вони, весь світ з нами.
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Далекобійна зброя – не іграшка, щоб почесати его дегенератів-переростків, що ми теж можемо жахнути по Москві.
Далекобійна зброя — це інструмент нищення логістики та центрів керування ворога. Ця зброя дуже дорога і максимально ефективно застосовувати її по військових цілях, а не цивільних.
Я не хочу, щоб російські діти плакали від страху чи холоду. Краще хай плачуть за папками в пакетах.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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