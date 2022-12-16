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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Ракетні удари - це геноцид українців з боку не Путіна, а росіян

Сергій Марченко
16 грудня, 2022 п'ятниця
14:01
Погляд Сергій Марченко

Європейці дуже не люблять геноцид і атаки мирних жителів. Надто добре засвоїли уроки Другої світової

Безумовно, це геноцид.

Безумовно, це не геноцид з боку Путіна, а геноцид з боку всього московського народу. Щоб переконатися, достатньо просто почитати коменти в російських пабліках після ракетних атак цивільних об'єктів. Вони так не раділи, коли взяли Маріуполь.

Важлива місія українців за кордоном – доносити до місцевих правду про справжні цілі росіян в Україні.

Якщо ви за кордоном і переживаєте, що мало допомагаєте, йдіть до людей. Говоріть з ними. Варварськими обстрілами цивільних Московія дуже сильно підставляється. Європейці дуже не люблять геноцид і атаки мирних жителів. Надто добре засвоїли уроки Другої світової.

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Це не геноцид з боку Путіна, а геноцид з боку всього московського народу. Щоб переконатися, достатньо просто почитати коменти в російських пабліках після ракетних атак цивільних об'єктів. Вони так не раділи, коли взяли Маріуполь

Тема нашої війни вже не на перших шпальтах, тож будьте голосом України. Говоріть так, щоб вас почули. Аргументуйте, показуйте фото, розказуйте свої власні історії. Кількість зброї, яку нам поставляють, прямо пропорційна громадським настроям. Поки німці підтримують Україну, Шольц буде поставляти зброю. Припинять – поставки зменшаться. Тож ваш фронт дуже важливий, друзі за кордоном. Це велика і почесна місія – представляти у світі таку звитяжну Батьківщину як Україна.

А ми тут витримаємо. Світло, вода і тепло — це так мало, порівняно зі Свободою, що не варто навіть нічого пояснювати. Свобода – наша ДНК.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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геноцид
війна з Росією
ракетний удар
біженці з України
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