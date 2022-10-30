Чому Іран та Росія не визнають, що дрони іранські?
Постачання дронів Росії — це порушення Іраном Резолюції 2231 ООН.
Постачання дронів Росії — це порушення Іраном Резолюції 2231 ООН.
Тієї, за яку у 2015 році голосували й КНР, і Росія на Радбезі ООН.
Проголосувати ж "за" - зрадити членів альянсу
Тепер, після закритого брифінгу експертів ООН, які надали членам Радбезу неспростовні докази того, що дрони іранські, утримання КНР буде камінг-аутом для Пекіна. Проголосувати ж "за" - зрадити членів альянсу.
Загадкове китайське перехрестя.
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Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
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