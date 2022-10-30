Постачання дронів Росії — це порушення Іраном Резолюції 2231 ООН.

Тієї, за яку у 2015 році голосували й КНР, і Росія на Радбезі ООН.

Проголосувати ж "за" - зрадити членів альянсу

Тепер, після закритого брифінгу експертів ООН, які надали членам Радбезу неспростовні докази того, що дрони іранські, утримання КНР буде камінг-аутом для Пекіна. Проголосувати ж "за" - зрадити членів альянсу.

Загадкове китайське перехрестя.

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