Але, мовляв, їм не дозволять це зробити й треба добути до кінця нинішньої каденції парламенту.

З одного боку, в список слуг понабирали людей з вулиці, й половина дійсно протирають штани в ВР. Вони перевтомлюються за один пленарний день й на другий вже важко зібрати голоси.

З іншого — якщо такими темпами народ буде розбігатися з ВР, то в списку слуг скоро не залишиться 226 списковиків.

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Але є й більш серйозна, інституційна проблема. Нинішня президія і монобільшість дозволили настільки знецінити та знівелювати роль парламенту, поставити його на побігеньки Банкової, що ця представницька інституція повністю здеградована і втрачає свою ключову роль в системі влади.

Якщо так піде і далі, то ніхто не хотітиме працювати в парламенті, який став філією Банкової з однією функцією — тицьнути зелені кнопочки.

Сумно. Адже в історії української Незалежності парламент завжди відігравав ключову роль.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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