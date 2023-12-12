Чому нардепи шукають можливості утекти
Давид Арахамія скаржиться, що багато нардепів хочуть скласти мандат
Але, мовляв, їм не дозволять це зробити й треба добути до кінця нинішньої каденції парламенту.
З одного боку, в список слуг понабирали людей з вулиці, й половина дійсно протирають штани в ВР. Вони перевтомлюються за один пленарний день й на другий вже важко зібрати голоси.
З іншого — якщо такими темпами народ буде розбігатися з ВР, то в списку слуг скоро не залишиться 226 списковиків.
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Але є й більш серйозна, інституційна проблема. Нинішня президія і монобільшість дозволили настільки знецінити та знівелювати роль парламенту, поставити його на побігеньки Банкової, що ця представницька інституція повністю здеградована і втрачає свою ключову роль в системі влади.
Якщо так піде і далі, то ніхто не хотітиме працювати в парламенті, який став філією Банкової з однією функцією — тицьнути зелені кнопочки.
Сумно. Адже в історії української Незалежності парламент завжди відігравав ключову роль.
Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
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