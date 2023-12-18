Нас приймуть дуже швидко, виганяючи до туалету всіх орбанів, які лягатимуть на дорозі, з тої простої причини, що перелякані європейські лідери чудесно розуміють: якщо, крий-бо', на виборах у США щось піде "не так" і США приберуть простерту над Європою з 1945 р. парасольку безпеки, то посередині ЄС — сепрайз, сепрайз! - оголиться така сама гігантська-беззахисна чорна дзюра позбавленої власної армії Німеччини, як і в 1945-му, - і ціла ЄС завалиться від першого ж удару, як дитячий картковий будиночок!..

І тоді єдиний готовий ресурс, яким можна буде прикритись проти "можем-повторітя" зі Сходу,- це буде хто? Правильно — найкраща на континенті армія з досвідом 10-літньої війни! А для цього вона має бути в складі ЄС — разом зі своєю країною. От і всенька "сувора правда".

Ясно, що ми дещо не так собі уявляли своє європейське майбутнє. Але яке вже є... Чим швидше ми усвідомимо реальний стан справ, тим більше шансів зустріти це майбутнє добре приготованим — і тоді, можливо, нам як нації вдасться зіграти ним на свою користь, а не тільки платити своєю кров'ю за чужі бенкети, і Мазепине "же през шаблю маєм права" наповниться для нас новим змістом.

Одне слово — шануймося, бо попереду справді достолиха роботи.

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.