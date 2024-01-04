Розкажу на прикладі, як можна легко пояснити, чому не можна вийти на рівень щоденного виробництва снарядів в 10 тис. штук:

Ми й так напряглись. Бо якщо рік тому робили лише 100 на місяць, а зараз аж 10 тисяч! І ще збільшимо до 30-50 в місяць. Це максимум!!! Якщо США та Європа виробляють мало, то як ми можемо виробляти більше? У нас недостатньо для цього пороху та вибухівки. У нас дуже мало інженерів, токарів. Де нам їх шукати? Обладнання для виробництва дуже дороге, а ми не маємо таких прибутків, щоб його купити. Мито та ПДВ на імпорт обладнання спочатку зніміть, а потім поговоримо. Для замовлення та встановлення обладнання треба багато часу. Що ви вирішили з Держекспортконтролем? Все розбомблять!!! А якщо ми розширимо виробництво і війна закінчиться, то воно себе не окупить! Ви гарантуєте замовлення після війни? Ні? Тоді до побачення. Збільшувати треба було два роки тому, коли війна почалась, а зараз вже пізно. Снаряди дорогі. Якщо ми збільшимо виробництво, то у вас будуть гроші, щоб їх купити? А де нам брати оборотні кошти, якщо банки не кредитують нас?

Взагалі, це все досить резонні відмазки з якими важко сперечатись. Особливо, якщо політики нічого не роблять для розв'язання цих проблем, а замість того перекладають відповідальність на самих виробників…

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.