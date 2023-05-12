Найбільша загадка останніх днів для мене — спіч Пригожина про діда-мудака.

По-перше, Путін за таке вбивав і в часи відносно вегетаріанські (згадайте Нємцова).

По-друге, Пригожин завдячує Путіну всім — і становищем, і впливом, і мільярдами.

По-третє, враховуючи, що найманство у РФ досі заборонене законом, брати Пригожина можна в будь-який день.

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Враховуючи, що найманство у РФ досі заборонене законом, брати Пригожина можна в будь-який день

Тоді виникає питання: як він насмілився? Чи ситуація в цього путінського кухаря настільки кепська, що, крім як піти ва-банк, нічого іншого йому не залишається?

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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