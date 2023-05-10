Не надто крупний (бо публічний, а справді крупні сидять тихо за лаштунками) міжнародний кримінальник Пригожин публічно обматюкав міністра оборони Росії та голову генштабу Росії, чеченський горлоріз Кадиров виступив посередником і закликав до порозуміння й стриманості (і до того похвалив Путіна за стриманість)... А Путін — мовчить!

Тобто в Росії, по факту, розвалили систему договору еліт (сміття на люди не виносити й не собачитись публічно до виборів-2024). Знищують впевненість в лояльності еліт як основу режиму як такого. Причому самі росіяни підозрюють, що причина — внутрішні кримінальні розбірки за пріоритетне право дерибанити військовий бюджет.

В Росії, по факту, розвалили систему договору еліт (сміття на люди не виносити й не собачитись публічно до виборів-2024). Знищують впевненість в лояльності еліт як основу режиму як такого

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Ще раз: щоб добратись до дерибану, російські олігархічно-кримінально-ефесбешні угруповання спокійно взялись знищувати основу режиму і державності. Принаймні, "обізнана" частина російських фахівців впевнена саме в таких причинах дивних камінгаутів того ж Пригожина.

Але де тут мовчання Путіна... Він "втомився" і самоусунувся від гризні за троном? Чи це дійсно вже симулякр, на яких вже не зважають навіть заради позірної пристойності?

Ну і цікавий момент: роль "скаженого пса" - саме в Пригожина (котрий, коли що, просто звалить до Африки), а роль приборкувача і "найбільш притомного політика, посередника, компромісної фігури" - в горлоріза Кадирова. Кадирова, котрий Путіна хвалить за мовчання. Кадирова, котрий Путіна смикнув, як аніматора, щоб наробити фоточок до дня народження і весілля молодшого сина і нагородити його чимось потішним, бо ж підросла дитинка.

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В когось дійсно народилась парадоксальна і знущальна ідея — зробити спадкоємця старенького сцаря саме з Кадирова (котрий відрізає голови росіянам з 16 років). При тому, ймовірно, масштаб "царства у спадок" абсолютно не важить: чи лишать РФ цілим величезним кавалком, чи розпатрають і спадкоємець отримає "сильно урізаного осетра" як Московію

Виглядає так, що в когось дійсно народилась парадоксальна і знущальна ідея — зробити спадкоємця старенького сцаря саме з Кадирова (котрий відрізає голови росіянам з 16 років). Причому, ймовірно, масштаб "царства у спадок" абсолютно не важить: чи лишать РФ цілим величезним кавалком, чи розпатрають і спадкоємець отримає "сильно урізаного осетра" як Московію. Кадиров, виглядає, готується до будь-якого варіанту. При тому він очевидно згідний стати просто вітриною — щоб за його спиною олігархічно-силові угруповання продовжували свою діяльність, не виходячи на публічну арену.

Коротше, таке враження, що імперія ще не встигла стати як слід трупом, — а трупні черви вже взялись її жерти.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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