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OPINION

ЦРУ: збереження для Росії статусу кво не передбачається

Олексій Голобуцький
18 квітня, 2023 вiвторок
10:01
Погляд Олексій Голобуцький

Однозначна ставка на результати контрнаступу свідчить, що Білий дім, хоч і сподівається на формування фронди в Москві, але не надто на це розраховує

Директор ЦРУ Вільям Бернс на круглому столі Baker Institute про перспективи війни з Росією: "Сьогодні наша оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до переговорів. Він вірить, що він може зламати українців та європейців, що американці мають дефіцит уваги до України, і він вірить, що для нього Україна значить більше, ніж для Заходу. Все це — хибне розуміння. Сьогодні лише прогрес ЗСУ на фронті створить основу для серйозних переговорів. І сьогодні ми хочемо, щоб Путін зрозумів, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, а й за кілька місяців ризикує втратити вже зайняте".

Цікава заява насправді. "Путін не готовий до переговорів"? При тому, що Лукашенко регулярно, що кілька днів, транслює вимогу Путіна розпочати переговори. Отже, слова Бернса є скороченою тезою: не "Путін не готовий до переговорів" - а "Путін не готовий до переговорів в потрібному нам ключі, з потрібними нам результатами".

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Коли Путін "буде готовий" за критеріями США? Отут позиція заявлена повна, без скорочень і натяків: "Лише прогрес ЗСУ на фронті створить основу для серйозних переговорів".

Є навіть версія, що ця теза – свого роду ультиматум всім, хто раптом пробуватиме пропхати мирні переговори і якісь домовленості з Кремлем до результатів контрнаступу ЗСУ (а таких не бракує і в Європі, і в решті світу – та ж стара продажна шкура Лула да Сілва, не менш ковзкий і аморальний Папа Франческо, Орбан, частина румунських політиків...). США явно застовпили та визначення умов, і роль модератора за собою, як і формулювання умов мирних домовленостей.

На затягування процесу США теж очевидно не налаштовані: наступний рік в них виборчий, політичним елітам буде не до України й навіть не до Росії (котра гарантовано спробує знов влізти в американські виборчі процеси)

Однак на затягування процесу США теж очевидно не налаштовані: наступний рік в них виборчий, політичним елітам буде не до України й навіть не до Росії (котра гарантовано спробує знов влізти в американські виборчі процеси). Це загрожує тим, що роль модератора процесів визначення оновленого європейського геополітичного ландшафту може спробувати перехопити хтось інший. А це не відповідає стратегічним інтересам США як глобального лідера.

Крім того, Бернс цілковито відкинув весь масив пропагандистських тез серії "США втомились від України": уваги та зусиль Америки буде рівно стільки, скільки потрібно для перемоги й переламування Росії.

Бернс цілковито відкинув весь масив пропагандистських тез серії "США втомились від України": уваги та зусиль Америки буде рівно стільки, скільки потрібно для перемоги й переламування Росії

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Достатньо демонстративний акцент особисто на Путіні в негативному ключі – теж доволі прозорий натяк. Натякають передусім російським елітам: ви матимете значно м’якше ставлення і значно менше проблем, якщо взаємодія здійснюватиметься поза Путіним. Тобто, в Білому домі все ще не втратили сподівання на активнішу позицію російських еліт і на "чинник табакерки". І розраховують на створення хоч якоїсь "фронди" - в тому числі і як партнера в майбутніх переговорах, і як владу в майбутній знешкодженій Росії (ймовірно фрагментованій).

З іншого боку, однозначна ставка на результати контрнаступу свідчить, що Білий дім, хоч і сподівається на формування фронди в Москві, але не надто на це розраховує. І основний варіант плану ґрунтований саме на силовому диктаті перемог ЗСУ. Союзники на цій основі увіпхають Росію в ті рамки, котрі їм вигідні, — а внутрішньоросійські процеси цілком можуть так і лишити на відкуп власне російським елітам. "Робіть що хочете у своєму вольєрі".

Підсумок: виступ директора ЦРУ достатньо чітко позначив позицію Америки щодо розвитку ситуації на нашому континенті. І перемоги Росії – чи збереження нею статус-кво — там не передбачається.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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