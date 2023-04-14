Що робити США, якщо відбудеться напад на Тайвань?
У такому випадку Конгрес розгляне рішення направити американські війська, якщо підтримають це американці… От така заява високопоставленого конгресмена
Я чекав іншої відповіді: США треба зараз показати, що напад великої, навіть ядерної країни, на свого сусіда безперспективний, підтримати Україну постачанням необхідної номенклатури та обсягів військової техніки (насамперед збалансувати спроможності у дальності ураження, а це зокрема, ті ж ракети MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars і платформи F-16) – і тоді не буде повторення аналогічних дій і нападу на Тайвань.
Вкладений зараз 1% військового бюджету США для України й більш рішучі дії збережуть сотні мільярдів, а то і трильйон доларів американських платників податків потім
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Вкладений зараз 1% військового бюджету США для України й більш рішучі дії збережуть сотні мільярдів, а то і трильйон доларів американських платників податків потім. Я вже не кажу про збережені життя.
Більшість американців зараз такий підхід підтримують. Хотілося б, щоб їх почули.
Про автора. Валерій Чалий, дипломат
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