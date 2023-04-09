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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

На Заході не сумніваються у перемозі України, але не розуміють, як виглядає російська поразка

Валерій Пекар
9 квітня, 2023 неділя
08:05
Погляд Валерій Пекар

Російсько-українська війна не локальна, вона глобальна

Головне слово, яке визначає ситуацію навколо України нині, -- невизначеність (вибачте за ненавмисну гру слів).

Ніхто на Заході вже не сумнівається у перемозі України. Але ніхто не розуміє, як виглядає російська поразка. Немає картинки післявоєнного світу, і ніхто не хоче йти у невизначеність, особливо в умовах зростання активності Китаю та інших глобальних чинників занепокоєння. (Ось чому в західному дискурсі парадоксальним чином поєднуються віра в те, що після Путіна в Росії буде демократія, та усвідомлення неможливості демократії в Росії).

Немає картинки післявоєнного світу, і ніхто не хоче йти у невизначеність, особливо в умовах зростання активності Китаю та інших глобальних чинників занепокоєння

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Вкотре повторю: війна не може закінчитися, поки нема картинки післявоєнного світового устрою. Російсько-українська війна не локальна, вона глобальна як через втягнення десятків світових гравців, так і через руйнування міжнародної системи, що склалася після попередньої великої війни (Другої світової). Від того, як завершиться наша нинішня війна, залежить світовий лад на наступні 50-70 років.

Саме Україна, як не дивно це звучить, єдина у світі здатна зараз запропонувати картинку майбутнього. Тому, що ми найближчі до краю

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Саме Україна, як не дивно це звучить, єдина у світі здатна зараз запропонувати картинку майбутнього. І це не тому, що ми такі розумні (адже ми периферійна, економічно відстала постколоніальна країна, з якою ніхто ніколи не рахувався, яка пасе задніх у будь-яких світових рейтингах, яка з'явилася на перших шпальтах лише рік тому, й мільярди людей вперше дізналися про її існування, як дізналися про існування В'єтнаму після американської поразки), а тому, що ми найближчі до краю. З нашої точки все видно набагато краще. Тепер залишилося зрозуміти, як це пояснити тим, хто далі від краю, та ще й має оптику, неадекватну ситуації, та швидкість внутрішніх змін, неадекватну швидкості зовнішніх (втім, ми й самі не встигаємо з нашими внутрішніми змінами).

Час зараз на нашому боці, але ця зрадлива субстанція на ймення "час" вже переходила туди-сюди кілька разів

Від того, наскільки голос України буде зрозумілим для Заходу, зараз залежить завершення війни. Захід почав з умиротворення Росії, потім перейшов до стримування, потім до ослаблення... і тепер не знає, що робити далі. І ми на рівні держави поки що не знаємо. Ця невизначеність гальмує, дає Росії шанс прослизнути. Час зараз на нашому боці, але ця зрадлива субстанція на ймення "час" вже переходила туди-сюди кілька разів. Зробити час своїм союзником надовго, назавжди можна одним лише способом — випереджаючи його.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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