Контрнаступ ЗСУ - це не про кавуни і черешні
Наступальні операції це не парад від точки А до точки В без спротиву та жертв
Коли обговорювали потенційний контрнаступ ЗСУ, згадалося, як бомбило в мене від неконтрольованого потоку жартів про херсонські кавуни. Через розрив реальності на фронті та сприйняття в стані емоційного піднесення не на фронті.
Так, я не сумніваюся, що ЗСУ зможуть ефективно провести операції зі звільнення наших територій. І що цей рік наша держава закінчить ближче до кордонів 1991 року, ніж починала.
Але не забуваймо, будь ласка, що наступальні операції це не парад від точки А до точки В без спротиву та жертв. І що коли ситуація на фронті спочатку стабілізується, а потім ЗСУ почнуть витискати ворога — спочатку все буде дуже повільно, методично, без різких рухів. І це буде тяжко і криваво.
Наступальні операції це не парад від точки А до точки В без спротиву та жертв. І що коли ситуація на фронті спочатку стабілізується, а потім ЗСУ почнуть витискати ворога — спочатку все буде дуже повільно, методично, без різких рухів. І це буде тяжко і криваво
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Так, коли росіяни втекли з Херсону чи посипалися у Харківській області — це та сама "вершина айсберга". Скільки було пророблено кривавої роботи, щоб це забезпечити ми дізнаємося тільки після війни.
І так само не треба забувати, що те, що зараз роблять захисники України в Бахмуті, Авдіївці та Вугледарі — це теж складова майбутніх “контрнаступальних успіхів”. Ви самі бачите, якою ціною це стримування і виснаження росіян дається. І тому мені здається, що "кавуни" і "черешні" не дуже доречні.
Навіть коли росіяни почнуть (а вони — я впевнений — почнуть) десь тікати. Бо це мені нагадує якесь футбольне вболівання. А це — точно не про війну.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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