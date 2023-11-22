Чому військові йдуть у політику
Коли безталанні політики закидають вищим військовим (безпідставно закидають) політику — це ознака імпотенції безталанних політиків
Коли талановиті військові вирішують йти в політику, вони зазвичай досягають успіху і є досить вагомими державниками.
Досить часто військовим доводиться йти в політику, щоб зупинити хаос, встановити баланси, правила, деякі могли докорінно реформувати державу чи закласти її підвалини.
5 генералів, 2 маршали та 1 капітан, які мали вагоме політичне слово для своїх націй, просто поглядами розвінчують марення одного невігласа.
Читайте також: Чому генералів попередили "не гратися в політику"
Свідомо, щоб не маніпулювали істерички, в переліку світлин немає дідо Франсіско і дідо Аугусто. Хоча їм є що сказати в історії.
Словом, генерали Скоропадський, Ататюрк, Вашингтон, де Голль і Ейзенхауер, маршали Маннергейм та Пілсудський і капітан Маккейн із німим посланням: "книжки читайте, кіпішуни квартальні".
P. S. Коли в особи від Наполеона лише амбіції, комплекс і тортик, то їй влада протипоказана — небезпечно.
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.75
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе