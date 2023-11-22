Коли талановиті військові вирішують йти в політику, вони зазвичай досягають успіху і є досить вагомими державниками.

Досить часто військовим доводиться йти в політику, щоб зупинити хаос, встановити баланси, правила, деякі могли докорінно реформувати державу чи закласти її підвалини.

5 генералів, 2 маршали та 1 капітан, які мали вагоме політичне слово для своїх націй, просто поглядами розвінчують марення одного невігласа.

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Свідомо, щоб не маніпулювали істерички, в переліку світлин немає дідо Франсіско і дідо Аугусто. Хоча їм є що сказати в історії.

Словом, генерали Скоропадський, Ататюрк, Вашингтон, де Голль і Ейзенхауер, маршали Маннергейм та Пілсудський і капітан Маккейн із німим посланням: "книжки читайте, кіпішуни квартальні".

P. S. Коли в особи від Наполеона лише амбіції, комплекс і тортик, то їй влада протипоказана — небезпечно.

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