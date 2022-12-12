Мене питають, чому я так не люблю російських лібералів і демократів.

Ліберал і демократ -- це людина, яка ставить цінності громадянських прав і свобод вище інших цінностей. І першим таким правом, згідно з Міжнародним пактом ООН, є право народів на самовизначення.

Якщо російський ліберал і демократ не визнає права народів на самовизначення, це означає, що він визнає наявність суб'єкта, який краще за народи знає, що їм треба для щастя, або ж який має право визначати життя людей попри їхні питомі інтереси. Таким суб'єктом є російська держава. Значить, для такого російського ліберала і демократа цінність держави вище цінності прав і свобод. Тобто зовсім він не ліберал і не демократ, а просто імперець, такий же, як і Путін. І відрізняє його від вірного путінця лише бажання, щоб на троні був інший Путін замість цього.

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Якщо російський ліберал і демократ не визнає права народів на самовизначення, це означає, що він визнає наявність суб'єкта, який краще за народи знає, що їм треба для щастя, або ж який має право визначати життя людей попри їхні питомі інтереси

Ні Україні, ні Європі, ні поневоленим народам імперії такий псевдоліберал і псевдодемократ нічим не цікавий і нічим не корисний. Він лише розтягує війну та страждання, створюючи хибну ілюзію, що наступник Путіна буде кращим, і тоді все налагодиться.

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Але імперія вже не налагодиться. Ніколи. Так що давайте без ілюзій.

Наші союзники всередині Росії -- не російські ліберали й демократи, а національно-визвольні рухи пригноблених народів.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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