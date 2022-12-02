Не чекайте від росіян каяття

Після Другої світової німці довго вважали себе найбільш постраждалим народом. Відчували для того всі підстави: голод, холод, килимові бомбардування, насильство з боку нацистів, примусова мобілізація, потім окупація, насильство з боку радянських військ, зруйновані міста. Переважна більшість звинувачувала у своїх стражданнях не гітлерівський режим, а антигітлерівську коаліцію.

Знадобилося ціле покоління, щоб німці усвідомили, що це вони розчахнули прірву. Ціле покоління на каяття.

Читайте також: Путін: немічний "божок" і його "апостоли"

Після остаточної російської поразки росіяни будуть вважати себе найбільш постраждалим народом. Адже це їх принижував і бив режим Путіна, примусово заганяв на війну, це їх тисячами вбивали ЗСУ, це вони сидітимуть у голоді й холоді, це вони переживатимуть епічний розпад величезної імперії.

Знадобилося ціле покоління, щоб німці усвідомили, що це вони розчахнули прірву. Ціле покоління на каяття

Але не чекайте від них каяття. По-перше, це поняття не вбудовано у російську культуру, бо від християнства у них залишилася лише пара зовнішніх ознак, і живуть вони за Достоєвським, а не за Біблією. По-друге, в них не буде окупації, тож ніхто не примушуватиме дивитися документальні фільми про Бучу та Маріуполь. По-третє, в них не буде демократії, яка приведе до влади відповідальних лідерів -- таких, як післявоєнні лідери ФРН. Четверте, у них не буде плану Маршалла для відбудови й модернізації (хоча прихильники Навального вже вимагають його для переможеної Росії). Нарешті, у них нема мислителів, які зроблять для нації важку роботу усвідомлення й каяття, як це зробили німецькі філософи й письменники, -- бо російські мислителі відмовилися від своєї місії. Та й нації у них нема, бо вони все ще імперія.

Нерозкаяні люди, що вважатимуть себе найбільш постраждалими, невідворотно сфокусуються на обрáзі, помсті та реваншу

Нерозкаяні люди, що вважатимуть себе найбільш постраждалими, невідворотно сфокусуються на обрáзі, помсті та реваншу.

Читайте також: Годинник цокає в холодному самотньому бункері…

Ця система рівнянь має лише один розв'язок. Імперія мусить припинити існування. Московія має бути позбавлена всіх колоній, які вона загарбала за 500 років. Всі народи імперії мають бути вільними. Зменшена Московія із 40 млн населення й без ядерної зброї все одно захоче воювати -- але вже не зможе завдати своїм сусідам великої шкоди.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.