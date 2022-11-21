Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін: немічний "божок" і його "апостоли"
OPINION

Путін: немічний "божок" і його "апостоли"

Ігор Гулик
21 листопада, 2022 понедiлок
20:08
Погляд Ігор Гулик

Путін страшенно переймається власною безпекою, хоча у ролі центрального "божества" московитського каргокульту, мав би не те що літати зі "стєрхамі", а ходити по воді або щось з подібного штибу

Диктатурам не притаманні кризи. Кризи – для динамічних спільнот, вони живлять їх досвідом, дають поштовх до пошуків виходу, шанси на нові виднокола.

Диктатури характерні "стабільністю", відтак загниванням і неминучим крахом. Між іншим, й ідеологічних доктрин, на яких вивищувалася спотворена суспільна ієрархія тиранії.

Ще кілька років тому Путін, натхненний Ільїним та Достоєвським, міг сказати закордонному гостеві, киваючи на фанатичний натовп: "Вони ж самі цього хочуть!". Ну, бо ж у "Великому інквізиторі" вичитав сумнівний урок: "...Нічого і ніколи не було для людини й для людського суспільства нестерпнішим, ніж свобода… Закінчиться тим, що вони принесуть свою свободу до ніг наших і скажуть нам: "Краще зробіть нас рабами, але нагодуйте нас".

Нині ті ж люди вже готові волати: "Et dicent non est Rex Noster" - "І скажуть вони: нема в нас Царя" (Осії, 10.3).

Диктатурам не притаманні кризи. Кризи – для динамічних спільнот, вони живлять їх досвідом, дають поштовх до пошуків виходу, шанси на нові виднокола. Диктатури характерні "стабільністю", відтак загниванням і неминучим крахом

Хоча сервільні соціологічні служби регулярно підливають валер'янки про 75-відсоткову підтримку "вождя" і його "спецоперації в Україні".

Однак навряд чи це є ефективним заспокійливим для кремлівського самітника, який (дуже символічно!) у день, коли його генерали публічно сповістили посполитим про "жест доброї волі у Херсоні", поїхав подивитися, як московські хірурги роблять операцію на мозку. Бо "операція на мізках" росіян і мешканців окупованого Півдня, яка зводилася до того, що ці люди стають "громадянами Росії назавжди", завершилася повним фіаско.

Читайте також: Вперше за час війни Путін публічно відступив, — Піонтковський

Свою вимушену неучасть у саміті G-20, без сумніву, архіважливу з огляду бодай на власний електорат, Путін спробував подати як "нє царскоє ето дєло". Для нього важливішим того дня було підписання "указів" про "присвоєння тимчасово окупованим Мелітополю і Маріуполю звання "Місто військової слави", а Луганську – "Місто трудових заслуг". Підозрюю, що й це втручання у свідомість посполитих виявиться фатальним.

Читайте також: Царі кривавих дощів

Вся ця ритуальна екзотика характерна особистостям параноїдального складу. Путін страшенно переймається власною безпекою, хоча у ролі центрального "божества" московитського каргокульту, мав би не те що літати зі "стєрхамі", а ходити по воді або щось з подібного штибу. За повідомленням The Insider, Федеральна служба охорони (ФСО) влаштувала у Москві планово-тактичні навчання з нейтралізації загроз тероризму та захисту об'єктів вищих органів влади. Журналісти стверджують, що охорона диктатора боїться, що проти нього застосують ЗМІ, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз. Серед заходів у відповідь російські генерали планують "контрнавіювання", проведення щотижневих політзанять, колективний похід у храм і виявлення офіцерів ФСО з нестійкою психікою та неадекватною реакцією.

Путін страшенно переймається власною безпекою, хоча у ролі центрального "божества" московитського каргокульту, мав би не те що літати зі "стєрхамі", а ходити по воді або щось з подібного штибу

Об'єктами пильної уваги фесеошників стали певні особи, "підготовлені для психологічного зараження особового складу і володіють гіпнотичними здібностями".

Усе це виглядає смішно, якби не одна деталь. Все це вже було. І нацистська Аненербе, і "Вищі Невідомі" за спиною Гітлера, і пошуки Шамбали у Тибеті…

А за спиною Путіна – аж ніяк не аноніми. Він, видається, вирішив за потрібне очолити "кримінальну революцію" в Росії, оскільки зупинити цю "пиятику" Пригожина з Кадировим йому не під силу. Блогери з "партії воєнкорів" взагалі роблять з "кухаря Путіна" "голос народу", натякаючи, що "вождю" слід уважно прислухатися до того, що рече цей по суті "вор в законі". А що може казати кримінальник? Про "розкуркулення" олігархів, які "не заробили свої статки", а тепер боягузливо шукають прихистків з іншим громадянством.

Видається, Путін готується (або його готують) до ролі Керенського, а історія Росії поверне за нове коло, зупинившись у вже пройденій сто літ тому точці. Якщо, звісно, українці не зіштовхнуть колишню імперію з цієї траєкторії.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
Володимир Путін
Рамзан Кадиров
війна з Росією
Читайте також:
мобілізація рф
19 листопада, 2022 субота
У Росії запланували загальну мобілізацію, - військовий експерт Попович
20 листопада, 2022 неділя
Приїзд Саакашвілі до Грузії був спецоперацією РФ, - політолог Васадзе
20 листопада, 2022 неділя
Переговори можливі: Порошенко у Галіфаксі назвав, у кого найкраще виходить вести перемовини з агресором
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.42
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 листопада
20:08
Оновлено
Гаррі Кейн, Букайо Сака та Люк Шоу (зліва - направо)
ЧС-2022: Результати матчів та розклад трансляцій 21 листопада
20:00
Мемфіс Депай, Юссуф Сабалі та Дейлі Блінд (зліва - направо)
ЧС-2022: Нідерланди здобули важку перемогу над Сенегалом
19:40
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22
Окупанти знищили чи пошкодили майже 800 обʼєктів культурної спадщини України, - Мінкульт
19:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:16
Ексклюзив
гуманітарна допомога
Сім'ї загиблих волонтерів або поранені у боях волонтери повинні мати право на пільги або виплати, - волонтерка Воронкова
19:04
OPINION
Олег Манчура
Коли є боротьба, то часу на депресію немає
19:03
на фото ЗСУ
Окупанти завдали авіаційний і два ракетні удари та били з РСЗВ, ЗСУ вразили скупчення ворога, пальне і техніку
19:01
Анонс
"Територія А" представляє благодійно-просвітницьку акцію "Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті"
18:38
Ганна Маляр
"Заважає лише погана погода": у Міноборони розповіли про ситуацію на донецькому напрямку
18:38
Ексклюзив
Валерій Чалий
Сьогодні немає ніяких умов для будь-яких переговорів про перемир'я, - дипломат Чалий
18:24
Жан Беленюк
"У такому НОКу не можу затриматися": Беленюк оголосив про вихід зі складу комітету
18:10
Освіта в Україні
У КМДА розповіли, як навчатимуться учні столичних шкіл в умовах відключення електроенергії
18:09
OPINION
Сергій Марченко
Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися
17:53
Нова Зеландія
Нова Зеландія ввела санкції проти дочок Путіна та ще 20 росіян і білорусів
17:35
ЄС
ЄС і ПР ООН виділять додаткові 35 млн євро на відбудову України в умовах протистояння з РФ
17:30
Іван Федоров, мер Мелітополя
Масово викрадають цивільних: мер Мелітополя розповів, як окупанти катують людей "на підвалі"
17:28
Анонс
"нЄ всьо пАтЄрянА”: важка робота в російських пропагандистів
17:21
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас
Посол ЄС в Україні Маасікас відвідав Миколаїв
17:13
Рагім Стерлінг (ліворуч)
ЧС-2022: Англія розтрощила Іран у матчі з 8 голами
17:11
пожежа на нафтопереробному заводі після обстрілялу вночі 20 листопада 2022 року в Херсоні
Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула людина
17:05
Ексклюзив
карта Сватове Кремінна Краматорськ Сєверодонецьк
Війська РФ, які відходили з Херсона, деморалізовані та не готові наступати, - військовий експерт Киричевський
17:02
У Слов’янську затримали агента РФ
У Слов’янську затримали агента РФ, який "зливав" позиції ЗСУ
17:00
Ексклюзив
день гідності та свободи
Євромайдан став першим успішним боєм у великій війні з Росією, - директор музею Революції Гідності Пошивайло
16:23
Зеленський відвідав звільнений Херсон
"Пережили окупацію, переживемо і труднощі": у Херсоні залишилося до 80 тис. жителів
16:19
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру
16:13
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Обстріл Росією енергетичної інфраструктури є рівнозначним застосуванню зброї масового ураження, – Зеленський
16:07
Ексклюзив
ППО
В Україні побудована протиповітряна система оборони набагато ефективніше, ніж в Ізраїлі, - військовий аналітик Гетьман
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Сприяння зайнятості – важлива складова державної політики під час війни
16:02
Ексклюзив
грузія
Грузії не вдається остаточно вирватися з імперських лабетів Росії, - експерт з інформаційної безпеки Майоров
15:52
Оновлено
Динамо
УПЛ: "Динамо" перемогло "Верес", результати інших матчів 14-го туру
15:49
на фото: газова плита
Норвегія надасть Україні $195 млн на закупівлю газу на зиму
15:43
Humvee
Люксембург передає Україні позашляховики Humvee
15:37
Парламентська асамблея НАТО
Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом
15:34
Анонс
Путін втратить Крим взимку? Дивіться програму "На зв'язку"
15:04
Катівня на Херсонщині
У Херсоні виявили чотири катівні
15:03
російські окупанти
Окупанти вивозять обладнання двох шахт на Луганщині до Красноярського краю РФ
15:02
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
На Харківщині виявили "мінний коридор", який лишили окупанти
14:48
Ексклюзив
На Донеччині ворог під прикриттям артилерії намагається просуватися малими групами, - боєць батальйону "Свобода" Назаренко
14:45
Мая Санду
Молдова вразлива перед атаками Росії і це може послабити стійкість України, - Санду
14:34
NASAMS
Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV