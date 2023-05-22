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OPINION

Чому зустріч лідерів G7 важлива

Ростислав Павленко
22 травня, 2023 понедiлок
12:00
Погляд Ростислав Павленко

Саміт Великої сімки у Хіросімі має стати черговим етапом накладення цивілізованим світом обмежень на російського агресора

Ще напередодні приїзду до Японії Володимира Зеленського, учасники видали спільну заяву, у якій окреслено позиції щодо України, російської агресії й плани на майбутнє:

  • країни G7 вимагають негайного, повного і безумовного виведення російських військ з міжнародно визнаної території України;
  • країни G7 забезпечать економічну допомогу Україні, вже забезпечено бюджетну підтримку на 2023 рік та початок 2024 року – а загалом підтверджено принцип надавати допомогу "доки буде потрібно";
  • країни G7 мають намір зберігати активи РФ замороженими, доки Москва не компенсує збитків від війни в Україні;
  • необхідно обмежити використання Росією міжнародної фінансової системи;
  • G7 вживатиме заходів для запобігання "використання філій російських банків у третіх країнах" для обходу санкцій;
  • G7 продовжить знижувати залежність від РФ у сфері ядерної енергетики;
  • G7 вживатиме заходів проти фінансового сектора РФ, але збереже фінансові канали для "необхідних транзакцій".

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Правильні слова і тенденції, і тим важливіше забезпечити їх реалізацію.

Гарний приклад до цього – ситуація з очікуваною забороною імпорту російських алмазів. Його у заяві поки закликали "відстежувати". Лідери пообіцяли "працювати разом", щоб "обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії", а також координувати майбутні "обмежувальні заходи, у тому числі за допомогою технологій відстеження".

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Як у відомому анекдоті про чудовисько і червону квітку, вирішили піти довшим шляхом: спостерігання та відстеження руху російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту в майбутньому.

Як у відомому анекдоті про чудовисько і червону квітку, вирішили піти довшим шляхом: спостерігання та відстеження руху російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту в майбутньому

Це важливо не лише для безпосереднього економічного ефекту (торік РФ продала до ЄС алмазів на 1,5 млрд доларів – на нафті й газі стільки, бувало, заробляли на день). Іще важливіше перекрити в принципі лазівки, які використовуються для обходу санкцій по різних групах товарів. А то вже ГУР МО повідомляє, що росіяни наловичились виготовляти ракети, навіть включно з "Кинджалами". У незначній кількості, але кожна ракета зберігає агресорам надію і, отже, продовжує війну.

Тим часом, поки ідуть переговори на найвищому рівні між найбільш розвиненими країнами світу, друзі України застосовують до агресора свої обмежувальні заходи чи ініціюють спільні.

Поки ідуть переговори на найвищому рівні між найбільш розвиненими країнами світу, друзі України застосовують до агресора свої обмежувальні заходи чи ініціюють спільні

До нового пакету санкцій США, присвяченого до саміту G7, увійдуть близько 300 компаній, суден і літаків. США також запровадять експортні обмеження щодо близько 70 компаній з Росії та третіх країн.

Ідеться про поширення санкцій на додаткові сектори російської економіки, "ключові для її військово-промислового комплексу", і "нові заборони, щоб Росія не могла скористатися нашими послугами", - розповів на брифінгу представник Білого дому.

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Влада США продовжуватиме розширювати експортний контроль, "щоб Росії було ще важче підтримувати свою військову машину". Зокрема, це включає обмеження постачання низки товарів, які "мають ключове значення для поля бою".

Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до чорного списку 86 юридичних та фізичних осіб. З критично важливого — під обмеження потрапили дев'ять організацій, афілійованих із "Росатомом". Як і у випадку з алмазами, якщо інерція чи лобі не дозволяють відрізати щупальце відразу – його спочатку блокуватимуть технічними засобами. Також під санкції потрапили, зокрема, "Тінькофф банк" та "Сєвєрсталь". Поки G7 визначається, уряд Сполученого Королівства запроваджує заборону на імпорт з Росії алмазів, алюмінію, нікелю та міді.

Канада також запровадить санкції проти більш ніж 70 фізосіб та компаній.

Нові санкції запровадила й Австралія: під них потрапили "Роснефть", "Сєвєрсталь", золотодобувна компанія "Полюс", експорт верстатів, і також дочірні підприємства "Росатома".

Польська Europolgaz звернулася до арбітражу з позовом проти "Газпрому" про відшкодування $1,4 млрд за невикористання газопроводу "Ямал-Європа". З минулого року низка європейських країн і компаній вже звернулись з аналогічними позовами – і "Газпрому" варто думати, де брати кошти на численні багатомільярдні виплати. А при тому їм ще виплати Україні забезпечувати.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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