F-16 для України. Для Росії - угода з Угандою
Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюанс
Україна отримає літаки F-16 набагато раніше найоптимістичніших сподівань. Судячи з усього, вже до кінця року, а може й до кінця літа, ці літаки вже будуть на озброєнні ЗСУ. З усіма чудовими наслідками для "любих" росіян, які так люблять бути сусідами, що заважають спати. І тепер ЗСУ зможе ще ефективніше виконувати настанови з пісні російської співачки.
Чому відбулися такі різкі зміни? При тому знову на фоні бідкання "ось зараз Захід нас точно зіллє і примусить до компромісу з Путіним"? Бідканням не заважає навіть спільна заява країн G7, що китайці можуть засунути свій мирний план Путіну в дупу.
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Хто зна? Може, американці переконалися на прикладі Патріотів, наскільки ефективними можуть бути українці, і як це сприяє продажам зброї. А, може, переконалися, що російські погрози ескалації нічого не варті, адже їх "Кинджали" тепер не страшні нікому. У будь-якому разі виходить, що росіяни своїми безглуздими нічними атаками Києва самі наблизили цю мить. Стратеги... Як раніше вони зробили все, щоб Україна отримала сучасні системи ППО, включно з тими самими Патріотами, своїми безглуздими й жорстокими терористичними атаками проти енергетики. Путін знов всіх переграв.
Російські погрози ескалації нічого не варті, адже їх "Кінджали" тепер не страшні нікому. У будь-якому разі виходить, що росіяни своїми безглуздими нічними атаками Києва самі наблизили цю мить. Стратеги...
А, можливо, просто час прийшов. І треба привітати українських дипломатів і всіх інших, хто тиснув у цьому напрямку.
При тому, щоб росіяни не змогли продовжувати в дусі "це все ескалація", дозвіл нададуть американці, тренування наші воїни проходитимуть у Британії, а літаки, судячи з усього, нададуть Нідерланди та компанія (Данія і Бельгія найбільш ймовірні).
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І що тепер Мєдвєдєву робити? Розриватися у своїй ненависті? Кого лякати?
Але й у росіян були успіхи у небі. Цього тижня Росія й Уганда підписали договір про нерозміщення зброї в космосі першими. От так і закінчилась космічна гонка озброєнь.
Можна, звісно, подумати, що росіяни то підписали просто, щоб хоч щось підписати. Для демонстрації відсутності ізоляції. А Уганда, чомусь, дуже полюбляє росіян і готова підписувати будь-що.
Але є й інша версія. Може Путін сплутав Уганду і Ваканду*?..
* Ваканда — вигадана прихована від зовнішнього світу країна, згадувана в серії коміксів про Фантастичну четвірку від Marvel
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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